La palabra del día es "geborgenheit": ¿qué significa?

El alemán moderno es el resultado de un largo proceso de evolución del idioma. Esta lengua nace del proto-germánico que fue cambiando en diversas etapas, desde un Antiguo alto alemán hasta un Nuevo alto alemán temprano.
La estandarización del idioma alemán sucedió progresivamente e impulsada por la Biblia de Lutero. Siglos después, la estandarización escrita se consolidó por obras literarias de renombre, que ayudaron a fijar la ortografía y pronunciación.
El alemán es un idioma lleno de curisidades y datos interesantes. A continuación te comparto algunas de ellas:
- El alemán es el idioma más hablado en la Unión Europea. Los germanohablantes no están solo en Alemania, este idioma también es una de las lenguas oficiales de Austria, Suiza, Bélgica y tercera lengua oficial en Dinamarca.
- El alemán tiene varios dialectos, aunque el Hochdeutsch es el estándar. Este dialecto se fue formando y enriqueciendo a lo largo de los años, no nació exclusivamente en una región. Otros dialectos son el Berlinerisch y el Hessisch.
- El idioma alemán tiene tres géneros: un masculino, un femenino y un neutro.
- Esta lengua tiene varias palabra sintraducibles a otros idiomas, largas y complejas, que refieren a situaciones muy puntuales.
¿Qué significa la palabra "geborgenheit" y de qué manera acompaña tu día?
Hoy la palabra del día proviene de uno de los idiomas más complejos y antiguos, el alemán. "Geborgenheit", aunque parece un concepto dificilísimo, esconde un significado hermoso.
Esta palabra se utiliza para describir la sensación de seguridad y tranquilidad que se experimenta cuando estamos en compañía de seres queridos. Es un sentimiento de calidez y hogar.
Ahora que ya sabes qué significa esta palabra larga y difícil, puedes tomarla como propia y usarla en tu día a día. Busca momentos para conectar con tus seres queridos o habitar lugares de calidez humana que te permitan reconectar-
Una palabra y algo más: 5 conceptos del idioma alemán que puedes usar en tu día
- La palabra "fernweh" se utiliza para describir un deseo o anhelo profundo por descubrir nuevos lugares y viajar a nuevos destinos.
- "Lebensfreude" es una palabra del idioma alemán muy profunda y bonita. Este concepto describe la alegría de vivir y la capacidad de ver las cosas buenas, incluso en los malos momentos.
- La palabra "mondlicht" se vincula con la luna y la luz suave que se filtra por la noche.
- "Schmetterlinge" describe el cosquilleo que se siente en el estómago cuando se está enamorado.
- Finalmente, la palabra "hoffnung" se utiliza para nombrar una especie de fe o creencia firme de que las cosas pueden mejorar.