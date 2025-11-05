La palabra del día es "geborgenheit": ¿qué significa?

idioma alemán Anota en un papel una palabra al comenzar el día y úsala como guía para afrontar los obstáculos, metas y logros.

El alemán es un idioma lleno de curisidades y datos interesantes. A continuación te comparto algunas de ellas:

El alemán es el idioma más hablado en la Unión Europea. Los germanohablantes no están solo en Alemania, este idioma también es una de las lenguas oficiales de Austria, Suiza, Bélgica y tercera lengua oficial en Dinamarca.

El idioma alemán tiene tres géneros: un masculino, un femenino y un neutro.

¿Qué significa la palabra "geborgenheit" y de qué manera acompaña tu día?

Hoy la palabra del día proviene de uno de los idiomas más complejos y antiguos, el alemán. "Geborgenheit", aunque parece un concepto dificilísimo, esconde un significado hermoso.

taza de café caliente Esta palabra invita a descansar por un momento en los lugares donde sientas seguridad y paz.

Esta palabra se utiliza para describir la sensación de seguridad y tranquilidad que se experimenta cuando estamos en compañía de seres queridos. Es un sentimiento de calidez y hogar.

Ahora que ya sabes qué significa esta palabra larga y difícil, puedes tomarla como propia y usarla en tu día a día. Busca momentos para conectar con tus seres queridos o habitar lugares de calidez humana que te permitan reconectar-

