La palabra del día es "plaisir": ¿qué significa?

Este idioma, como otros tantos, proviene del latín vulgar impuesto por los romanos a la Galia del siglo I a.C. El latín se fusionó con lenguas locales e idiomas germánicos, luego dela caía del Imperio Romano.

francés Cada palabra trae consigo un largo proceso de construcción, uso, cambio y evolución.

El francés se consolidó como lengua oficial y administrativa en 1539, cuando Francisco I creó una ordenanza que reemplazaba al latín de los documentos administrativos. Dentro de sus muchas curiosidades y datos interesantes, destacan los siguientes: