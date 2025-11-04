La palabra del día es "plaisir": ¿qué significa?

Si hurgamos cuidadosamente en las diferentes lenguas y diccionarios, seguro encontramos una palabra desconocida que llama nuestra atención. Las palabras son construcciones lingüísticas cargadas de significados y con usos que van más allá de lo meramente comunicativo.
Este idioma, como otros tantos, proviene del latín vulgar impuesto por los romanos a la Galia del siglo I a.C. El latín se fusionó con lenguas locales e idiomas germánicos, luego dela caía del Imperio Romano.
El francés se consolidó como lengua oficial y administrativa en 1539, cuando Francisco I creó una ordenanza que reemplazaba al latín de los documentos administrativos. Dentro de sus muchas curiosidades y datos interesantes, destacan los siguientes:
- El francés tiene grandes influencias en el inglés. De hecho, el francés fue el idioma oficial de Inglaterra durante un periodo de tiempo entre 1066 y 1362.
- El francés tiene un sistema numérico complejo que comienza a variar a medida que sube. Para contar y nombrar números se van sumando cifras.
- El francés es el idioma de múltiples expresiones artísticas y literarias. En el siglo XVII se transformó en el idioma de la diplomacia en Europa.
- Existe una palabra en francés que tiene todas las vocales: "oiseau" que significa "pájaro".
- El idioma francés, al igual que el inglés, es uno de los pocos idiomas que pueden encontrarse en los cinco continentes.
- En 1789, durante la Revolución Francesa, más del %70 de la población francesa no tenía como lengua primera al francés.
- En la actualidad, el idioma francés es la lengua oficial o una de las lenguas oficiales de 29 países del mundo.
¿Qué significa la palabra "plaisir" y de qué manera acompaña tu día?
"Plaisir" es una palabra muy bonita del idioma francés. Significa "placer" y puede aplicarse a diferentes situaciones placenteras diarias. Esta palabra propone encontrar en el día a día esos momentos de placer que escapen a la rutina, como una buena comida, un postre dulce, una caminata o una siesta para recuperar energías.
Ahora que ya conoces esta hermosa palabra francesa y sabes qué significa, puedes tomarla cuando comienza el día y buscar esos instantes de placer necesarios para afrontar la jornada.
Una palabra y algo más: 4 conceptos hermosos del francés
- Sempiternel: esta palabra significa "sempiterno" y describe algo que durará para siempre, que es eterno o no tiene fin.
- Mélancolie: este concepto del idioma francés se traduce en "melancolía". Describe esa sensación de tristeza y añoranza por el pasado.
- Exutoire: significa "escapada" o "escape". Puede tomarse como un recordatorio de lo importante que es tener pequeños momentos de escape o despeje diarios.
- Douceur: esta palabra significa "dulzura". Describe a una persona, situación o acción dulce y llena de ternura.