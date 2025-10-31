La palabra del día es "prem": ¿qué significa?

En el mundo existen alrededor de 7000 lenguas vivas en uso, algunas más establecidas, con mayor cantidad de hablantes y otras menos distribuidas pero igualmente importantes. Las lenguas o idiomas se sostienen por los hablantes y el uso, cuando un idioma comienza a perder hablantes puede ingresar en un triste proceso de extinción.
Cada palabra de cada idioma, es una pieza clave en esa historia de surgimiento y transformación lingüística. Dentro de la larga lista de idiomas que existen, el hindi se destaca por su relación con la espiritualidad, su historia y curiosidades.
El hindi surge a partir del sánscrito védico, lengua que fue evolucionando en diferentes idiomas de origen indoeuropeo. Cuando el dialecto khariboli se fusionó con el idioma persa, se sentaron las bases del idioma hindi moderno actual.
El hindi es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Es la lengua oficial de la India. Una de sus mayores curiosidades es que, muchas palabras de los idiomas latinos provienen del hindi o tienen una base de él.
Un dato muy bonito e interesante es que la palabra "hindi" significa que da nombre a la lengua, significa "tierra del río indio".
¿Qué significa la palabra "prem" y cómo acompaña tu día?
"Prem" es una palabra hindi muy bonita que se utiliza para referirse al amor en general. No un amor romántico, un amor universal y desinteresado por la humanidad, la naturaleza y la vida.
Esta palabra es muy importante para la cultura india. Es muy común verla escrita en puertas y paredes. Para tu jornada, la palabra del día puede ser una invitación a observar las cosas sencillas con amor, apreciar la naturaleza, la vida y lo humano. Ya sabes qué significa, ahora solo debes tomarla como propia.
Una palabra y algo más: 3 conceptos hermosos del idioma hindi
- "Seva" es otra palabra del idioma hindi muy importante para la lengua y la cultura. Significa "servicio desinteresado" y remite al dar sin recibir nada a cambio. Para la filosofía India, servir al otro de manera desinteresada es servir a lo divino.
- La palabra "asha" significa "esperanza". Es una palabra presente en todos los idiomas, con sus forma e interpretaciones. En la cultura hindi, la esperanza es la luz que guía los caminos.
- Finalmente, la palabra "manzil" es un concepto que se utiliza para nombrar al destino. "Manzil" es el sueño y aspiración en la vida.