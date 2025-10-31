La palabra del día es "prem": ¿qué significa?

idioma hindi Puedes buscar una palabra guía para comenzar la mañana y una para finalizarlo de manera reflexiva.

El hindi surge a partir del sánscrito védico, lengua que fue evolucionando en diferentes idiomas de origen indoeuropeo. Cuando el dialecto khariboli se fusionó con el idioma persa, se sentaron las bases del idioma hindi moderno actual.

El hindi es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Es la lengua oficial de la India. Una de sus mayores curiosidades es que, muchas palabras de los idiomas latinos provienen del hindi o tienen una base de él.

Un dato muy bonito e interesante es que la palabra "hindi" significa que da nombre a la lengua, significa "tierra del río indio".

¿Qué significa la palabra "prem" y cómo acompaña tu día?

"Prem" es una palabra hindi muy bonita que se utiliza para referirse al amor en general. No un amor romántico, un amor universal y desinteresado por la humanidad, la naturaleza y la vida.

palabras Esta palabra nos invita a pensar el amor como algo transversal a la vida, que abarca todos los aspectos cotidianos.

Esta palabra es muy importante para la cultura india. Es muy común verla escrita en puertas y paredes. Para tu jornada, la palabra del día puede ser una invitación a observar las cosas sencillas con amor, apreciar la naturaleza, la vida y lo humano. Ya sabes qué significa, ahora solo debes tomarla como propia.

Una palabra y algo más: 3 conceptos hermosos del idioma hindi

hindi El hindi está lleno de palabras profundas y hermosas.