La palabra del día es "ganbatte": ¿qué significa?

Toda palabra que pronunciamos, escribimos o pensamos, es el producto de un largo proceso de construcción, variación y uso. Sin importar el idioma, las palabras pueden ser un instrumento no solo comunicativo, también son un símbolo de inspiración. Hoy te cuento qué significa "ganbatte", una palabra del idioma japonés muy profunda e interesante.
El japonés es un idioma de origen relativamente incierto, pero con una larga historia de evolución y uso. Se cree que el japonés proviene de un grupo de agricultores que emigraron hace aproximadamente 2000 años de la península coreana, mezclándose con la población nativa.
Además, el origen del japonés se ha relacionado con otras lenguas de gramática y fonética similar, como los idiomas altaicos y las lenguas austronésicas.
Dentro de las múltiples curiosidades del idioma, destaca su complejo sistema de escritura. Este idioma tiene tres sistemas que conviven y se emplean en simultáneo.
La construcción varía según el género del hablante, puede escribirse de forma vertical u horizontal y es el idioma de habla más rápida del mundo.
Además, su sistema de lenguaje tiene una variación honorífica empleada para mostrar respeto. Es un idioma de cultura, arte, literatura y diferentes expresiones que al día de hoy continúa evolucionando.
¿Qué significa la palabra "ganbatte" y de qué manera acompaña tu día?
Esta palabra tan curiosa y llamativa del idioma japonés significa "hazlo lo mejor que puedas". La palabra "ganbatte" se utiliza en situaciones donde no existe motivación o seguridad para realizar una acción concreta. Esta palabra funciona como un empujón de ánimo.
Ya sabes qué significa esta palabra, ahora solo debes aplicarla en tu jornada. "Ganbatte" es un recordatorio e invitación para actuar diariamente y realizar tus objetivos con ánimo, aunque tengas miedo o te sientas inseguro. Plantea hacer las cosas lo mejor que puedas, pero hacerlas.
Una palabra y algo más: 4 conceptos del idioma japonés que puedes utilizar en tu día
- "Wabisabi" es una palabra japonesa que se utiliza para nombrar la belleza que existe en lo imperfecto. Este concepto festeja el hecho de que nada es para siempre, nada es perfecto y nada está terminado.
- La palabra "komorebi" se emplea para describir el sol que atraviesa las hojas de los árboles. Son esos rayos de luz que se filtran por la naturaleza.
- "Mottainai" es una palabra japonesa que se utiliza para valorar el sentido de apreciación por los recursos naturales, por los objetos o cosas que tenemos y a veces no valoramos.
- La palabra "yuugen" describe la emoción que se experimenta al observar algo tan bello que es incomprensible.