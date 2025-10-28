El ejército de los "humanos-mono" de Stalin

Su objetivo era que el resultado fueran hombres-mono capaces de integrarse en un ejército soviético especial. Sin embargo, las autoridades coloniales lo detuvieron, y al regresar a la URSS se enfrentó a obstáculos éticos y logísticos que impidieron que los experimentos avanzaran.

Ejercito de humanos, monos (1)

El proyecto de la Unión Soviética que nunca se concretó

El proyecto terminó siendo un fracaso y fue abandonado. Ivánov fue arrestado y enviado al exilio, y el sueño de un ejército de hombres-mono nunca se concretó. A pesar de ello, esta historia sigue fascinando: un hombre soñó con unir la inteligencia humana con la fuerza del mono para crear un ejército imbatible, y aunque nunca fue posible, el relato se convirtió en un ejemplo extremo de los límites éticos de la ciencia y del poder del régimen de Stalin.

El ejército de los hombres-mono sigue siendo recordado como un experimento fallido que muestra cómo un hombre, movido por la ambición y la ideología, intentó fusionar al hombre y al mono con fines militares.