Con la idea de desarrollar soldados más fuertes, resistentes y obedientes que pudieran enfrentar las duras condiciones de la Unión Soviética. La idea, por más descabellada que parezca, recibió apoyo inicial del gobierno estalinista, que estaba obsesionado con fortalecer su ejército mediante cualquier innovación científica.
El ejército de los "humanos-mono" de Stalin
Ivánov ya había logrado crear híbridos animales, como el “zeedonk” y el “zubron”, lo que lo inspiró a intentar lo mismo con hombres y monos. En 1926 viajó a África para recolectar chimpancés hembras y llevar a cabo la inseminación artificial con esperma humano.
Su objetivo era que el resultado fueran hombres-mono capaces de integrarse en un ejército soviético especial. Sin embargo, las autoridades coloniales lo detuvieron, y al regresar a la URSS se enfrentó a obstáculos éticos y logísticos que impidieron que los experimentos avanzaran.
El proyecto de la Unión Soviética que nunca se concretó
El proyecto terminó siendo un fracaso y fue abandonado. Ivánov fue arrestado y enviado al exilio, y el sueño de un ejército de hombres-mono nunca se concretó. A pesar de ello, esta historia sigue fascinando: un hombre soñó con unir la inteligencia humana con la fuerza del mono para crear un ejército imbatible, y aunque nunca fue posible, el relato se convirtió en un ejemplo extremo de los límites éticos de la ciencia y del poder del régimen de Stalin.
El ejército de los hombres-mono sigue siendo recordado como un experimento fallido que muestra cómo un hombre, movido por la ambición y la ideología, intentó fusionar al hombre y al mono con fines militares.