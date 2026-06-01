Cuántos segundos de zancadas o estocadas debo hacer para fortalecer correctamente piernas, glúteos y abdomen

estocada Este ejercicio ofrece múltiples ventajas musculares.

Cuántos segundos de zancadas o estocadas se recomiendan hacer por día

En cuanto a la sugerencia de los segundos por día que podemos hacer de zancadas o estocadas, especialistas ponen el foco en realizar tres series de 60 segundos, tres veces a la semana. Es fundamental agregar este ejercicio a la rutina de entrenamiento integral para encontrar mejores resultados en menor tiempo.

Estas son las mejores zancadas o estocadas para hacer en casa

Ahora que sabes cuáles son los beneficios de hacer zancadas o estocadas y cuántos segundos hacer en cada entrenamiento, es fundamental conocer las mejores opciones para hacer el ejercicio en casa. En este sentido, el medio especializado Saber vivir sugiere estas alternativas:

Zancada hacia adelante

Es la variante más conocida y una de las más efectivas para empezar. Trabaja cuádriceps y glúteos, además de activar el abdomen para mantener la estabilidad. Para hacerlo, debemos respetar las siguientes pautas:

Colocarte de pie, con los pies separados al ancho de las caderas.

Dar un paso largo hacia delante.

Flexionar ambas rodillas hasta formar aproximadamente un ángulo de 90 grados.

Empujar con la pierna de adelante para volver al inicio.

Repetir alternando las piernas.

Zancada hacia atrás

Esta variante ofrece los mismos beneficios específicos que la estocada hacia adelante, pero cuenta con la ventaja de reducir la presión sobre la rodilla. Para hacerla de manera correcta, deberás respetar estas pautas:

Colocarte de pie y lleva una pierna hacia atrás.

Bajar lentamente controlando el movimiento.

Mantener el torso erguido.

Regresar al inicio empujando con la pierna delantera.

Zancada lateral

Esta alternativa permite trabajar músculos menos estimulados en ejercicios clásicos, especialmente abductores y parte interna del muslo. Para ejecutarla correctamente, debemos hacer lo siguiente:

Ponerte de pie y dar un paso amplio hacia un lado.

Flexionar la rodilla de la pierna que se desplaza.

Mantener la otra pierna estirada.

Volver al centro y cambiar de lado.

zancadas Este ejercicio no puede faltar en tu rutina de entrenamiento.

Antes de hacer cualquiera de los ejercicios, recordá entrar en calor previamente con movimientos articulares suaves.