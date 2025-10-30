¿Qué significa la palabra "xuéxí" y de qué manera acompaña tu día?

Este idioma cuenta con al menos seis dialectos oficiales y algunos más no tan conocidos. El dialecto más hablado es el cantonés de Hong Kong. Además, este idioma no utiliza un alfabeto latino, sino que está compuesto de aproximadamente 20.000 símbolos o caracteres.

La palabra del día es "xuéxí": ¿qué significa y cómo acompaña tu jornada?

Esta palabra china significa "aprender". Remite a la curiosidad y búsqueda de saber cosas nuevas. Esta palabra invita a buscar conocimientos nuevos en el día a día.

Leer sobre temas que te interesan, escuchar artistas desconocidos, investigar historias reales e indagar sobre temas. El aprendizaje es fundamental para la salud cerebral, para mantener la mente activa y enriquecer los conocimientos profesionales y culturales.

estudiar Esta palabra invita a fomentar el aprendizaje personal y trabajar la curiosidad.

Ahora que ya sabes qué significa esta palabra, solo debes tomarla y aplicarla en tu día a día, cuando comienza por la mañana o cuando finaliza la jornada a modo de reflexión.

Una palabra y algo más: conceptos hermosos del chino mandarín

El chino mandarín tiene más de una palabra hermosa. Existen muchos conceptos o frases que los nativos del idioma utilizan cotidianamente como señal y guía. A continuación te comparto algunas palabras preciosas que puedes tomar y utilizar en tu día.

idioma chino Puedes tomar cualquier palabra de cualquier idioma para utilizarla en tu jornada.