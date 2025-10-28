Hay que saberlo: qué significa el triángulo con una "X" en la etiqueta de la ropa

Esto incluye productos que contengan hipoclorito, peróxido o agentes blanqueadores similares, ya que pueden dañar las fibras o alterar el color original de la tela. Lo cierto es que ignorar el triángulo con una “X” en su etiqueta puede tener consecuencias visibles desde el primer lavado. Pues se corre el riesgo de ´pérdida del color o manchas blancas irrecuperables, debilitamiento de las fibras, especialmente en algodón o tejidos sintéticos, y por último promueve la aparición de agujeros o roturas en zonas más sensibles.

Por eso, antes de lavar una prenda nueva o delicada, es clave revisar la etiqueta: ese pequeño símbolo puede marcar la diferencia entre conservar la ropa como nueva o arruinarla definitivamente.

etiqueta de ropa (1) Los símbolos indican cómo lavar correctamente la prenda.

Cada material reacciona de manera diferente a los productos de limpieza que se usa, ya sea para lavar en lavarropas o a mano. Las fibras delicadas, los colores intensos o los estampados pueden dañarse irreversiblemente si se usan productos inadecuados.

Por eso, antes de lavar cualquier prenda de ropa, mira bien la etiqueta y presta atención a los símbolos. Por eso, si ves el triángulo tachado, evita los blanqueadores.

Consejos para cuidar la ropa sin blanqueador

Si tu prenda de ropa tiene el triángulo con una “X”, podés optar por métodos naturales y seguros: