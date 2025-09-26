Inicio Sociedad Qué significa
Qué significa el gesto de entrecruzar los dedos ante una situación, según la psicología del comportamiento

Cuando una persona está en una situación determinada, los gestos dicen mucho. Por eso, hoy te revelamos qué significa cuando entrelazamos los dedos

Martina Baiardi
Qué significa el gesto de entrelazar los dedos ante una situación

Los gestos que realizamos al hablar dicen mucho más de lo que imaginamos. Según la psicología del comportamiento, ciertos movimientos pueden revelar emociones, pensamientos ocultos o estados de ánimo. Uno de los más comunes es entrelazar los dedos mientras se conversa. Pero, ¿qué significa este gesto?

Aunque puede parecer una acción automática, esta postura refleja aspectos profundos del estado emocional y mental de una persona.

Cada persona actúa de diferente manera, pero siempre hay patrones o actitudes sociales que se repiten porque forman parte de una serie de señalizaciones universales que se usan para comunicar sin tener necesidad de hablar.

En este sentido, uno de los gestos más habituales es cruzar los dedos de la mano entre sí en determinada situación. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien, cuando estamos en una entrevista o en un momento de tensión.

gesto de entrelazar los dedos (1)
Entrelazar los dedos a cada rato no es una casualidad. La psicología tiene varios análisis sobre ese gesto tan repetido

Entrecruzar los dedos: qué significa este gesto

A la hora de hablar con los demás, no somos del todo conscientes de la importancia de nuestro lenguaje corporal y el peso de nuestra comunicación no verbal dentro de la conversación. Cuando hablamos, generamos gestos, expresiones, modulaciones, posturas y miradas que transmiten un mensaje.

De acuerdo con el blog "No verbal", nuestras manos expresan mucho porque para quien sabe del tema, este comportamiento da a entender una serie de comprensiones, como espera, incomodidad o concentración y otras tales como:

  • Este gesto es un reflejo de autoridad: quienes entrelazan los dedos con firmeza, colocando las manos sobre una mesa o frente al cuerpo, suelen proyectar una imagen de poder y seguridad. Muchas figuras de liderazgo adoptan esta postura en reuniones o conversaciones importantes.

  • Es una manifestación de ansiedad: cuando los dedos se entrelazan con fuerza excesiva o se acompañan de movimientos repetitivos, puede ser una descarga de tensión. Es común en personas que atraviesan situaciones estresantes o que esperan una respuesta crucial.

gesto de entrelazar los dedos (2)
Entrelazar los dedos es reflejo de una actitud autoritaria, ansiosa o negativa.

  • Actitud negativa o defensiva: en algunos casos, mantener los dedos entrelazados y las manos apretadas contra el cuerpo es una señal de resistencia, incomodidad o desacuerdo frente a lo que está sucediendo.

Sin embargo, para la psicología del comportamiento es necesario que no se interprete este gesto de manera aislada. El entrelazado de dedos cobra significado según el entorno y la combinación con otras expresiones corporales. Por ejemplo, si se acompaña de una sonrisa genuina, puede denotar simple concentración; en cambio, junto a una mirada rígida o un ceño fruncido, es probable que indique tensión o desacuerdo.

Comprender la comunicación no verbal no solo sirve para interpretar a los demás, sino también para reconocer nuestras propias emociones. Si notas que sueles entrelazar los dedos en exceso, podría ser una señal de que estás acumulando estrés o adoptando una postura demasiado rígida ante los demás.

