Desde una perspectiva psicológica, algunos sugieren que ponerse la ropa interior al revés sin darse cuenta podría reflejar un estado de distracción o estrés. Esta pequeña "equivocación" cotidiana podría ser un signo de que la mente está ocupada en otros pensamientos más importantes, lo que lleva a errores menores. A nivel simbólico, podría representar un cierto desorden emocional o mental que se manifiesta en pequeños detalles del día a día.

¿Qué significa si una persona lo hace?

¿Qué significa ponerse la ropa interior al revés (1).png

Muchas personas tienen en consideración la idea de ponerse la ropa interior al revés. Esto indica un desafío para sacar la mala suerte y algunos lo hacen como un ritual o por una tradición. De todas maneras, hacer esta práctica no va a cambiar los acontecimientos y tampoco va a evitar la mala suerte, si bien puede ser una divertida tradición o un juego para algunas personas, para otras no tiene ningún impacto real en la suerte o el destino de alguien.

Aunque según se cree, entre otras cosas, si una persona lo hace, es recomendable no iniciar proyectos relevantes, no viajar largas distancias, no realizar operaciones quirúrgicas, no iniciar relaciones amorosas.