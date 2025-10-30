Un serio estudio científico internacional develó que el cerebro humano no alcanza su punto máximo de rendimiento en la juventud, sino en la madurez. Según una publicación en la revista Intelligence, el "prime" de tu mente llega entre los 55 y 60 años de vida. La explicación es clara y sencilla.
La edad en la que el cerebro alcanza su máximo rendimiento, según un estudio científico
Un estudio publicado en la revista Intelligence revela que el rendimiento mental máximo se alcanza en la madurez, cuando el juicio y la experiencia compensan la pérdida de rapidez
La investigación científica analizó múltiples medidas psicológicas y llegó a la conclusión de que la combinación ideal de inteligencia, juicio y control emocional se consolida después de varias décadas de vida, entre los 55 y 60 años.
Por qué el cerebro humano funciona mejor en la madurez
El equipo a cargo de este estudio científico está integrado por especialistas de la Universidad de Australia Occidental y la Universidad de Varsovia. El grupo evaluó 16 dimensiones psicológicas con el objetivo de determinar cuándo cada función del cerebro alcanza su punto máximo y cómo se relacionan entre sí, entre ellas tuvieron en cuenta:
- La memoria.
- La velocidad de procesamiento.
- La estabilidad emocional.
- La apertura a la experiencia.
De acuerdo con el psicólogo Gilles E. Gignac y un artículo de The Conversation, las funciones básicas como la memoria a corto plazo y la rapidez cognitiva comienzan a disminuir después de los 30 años. No obstante, al considerar todos los factores en conjunto, los resultados muestran que el pico del rendimiento mental ocurre entre los 55 y 60 años.
Así cambia el cerebro con la edad
A partir de los 65 años, los científicos detectaron un descenso paulatino, más evidente después de los 75. Sin embargo, aclararon que el patrón varía según tres puntos fundamentales:
- El estilo de vida.
- El nivel educativo.
- El estado de salud de cada persona.
Además las capacidades relacionadas con la inteligencia emocional, el juicio moral y la correcta gestión del estrés suelen mantenerse estables o incluso mejorar con el paso del tiempo. Estas habilidades explican a las claras por qué muchos líderes empresariales y políticos alcanzan su mayor influencia en la franja etaria comprendida entre los 50 y 60 años.
El estudio invita a repensar la visión tradicional del envejecimiento. Como se señaló The Conversation, “quizás sea hora de dejar de ver la mediana edad como una cuenta regresiva y empezar a reconocerla como un pico del desarrollo mental”. Es decir: envejecer no implica un deterioro intelectual automático y la experiencia fortalece habilidades como el autocontrol emocional, la resolución de conflictos y la visión estratégica, que compensan la pérdida de velocidad y construyen un capital cognitivo diferente, útil en la vida profesional y social.