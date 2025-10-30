La edad en la que el cerebro alcanza su máximo rendimiento, según un estudio científico

La memoria.

La velocidad de procesamiento.

La estabilidad emocional.

La apertura a la experiencia.

De acuerdo con el psicólogo Gilles E. Gignac y un artículo de The Conversation, las funciones básicas como la memoria a corto plazo y la rapidez cognitiva comienzan a disminuir después de los 30 años. No obstante, al considerar todos los factores en conjunto, los resultados muestran que el pico del rendimiento mental ocurre entre los 55 y 60 años.

Así cambia el cerebro con la edad

A partir de los 65 años, los científicos detectaron un descenso paulatino, más evidente después de los 75. Sin embargo, aclararon que el patrón varía según tres puntos fundamentales:

El estilo de vida.

El nivel educativo.

El estado de salud de cada persona.

Pareja madura ejercicio físico El estilo de vida saludable de cada persona es primordial para un mejor funcionamiento del cerebro. Freepik

Además las capacidades relacionadas con la inteligencia emocional, el juicio moral y la correcta gestión del estrés suelen mantenerse estables o incluso mejorar con el paso del tiempo. Estas habilidades explican a las claras por qué muchos líderes empresariales y políticos alcanzan su mayor influencia en la franja etaria comprendida entre los 50 y 60 años.

El estudio invita a repensar la visión tradicional del envejecimiento. Como se señaló The Conversation, “quizás sea hora de dejar de ver la mediana edad como una cuenta regresiva y empezar a reconocerla como un pico del desarrollo mental”. Es decir: envejecer no implica un deterioro intelectual automático y la experiencia fortalece habilidades como el autocontrol emocional, la resolución de conflictos y la visión estratégica, que compensan la pérdida de velocidad y construyen un capital cognitivo diferente, útil en la vida profesional y social.