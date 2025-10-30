Desafío matemático: ¿cuánto es (1.000 x 10) - (2.500 x 2)?

La regla que se debe aplicar para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y tiene los siguientes pasos.

Primer paso: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

ESegundo paso: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Tercer paso: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Cuarto paso: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Si no se respeta este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (1.000 x 10) - (2.500 x 2)??.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, siempre de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (1.000 x 10) - (2.500 x 2)?

b) (10.000) - (2.500 x 2)

Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.

c) 10.000- 5.000

d) Resultado final: 5.000

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Alcanzar el resultado correcto de este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro Nuestro cerebro entra en funcionamiento al resolver un desafío matemático.

Hallar la solución correcta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.