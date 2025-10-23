El desafío matemático (200 + 35 ÷ 5) + (4 x 4) es una buena manera de poner en acción las neuronas. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. No obstante, un error puede llevar a un resultado equívoco. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden correcto para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (200 + 35 ÷ 5) + (4 x 4)?
Un nuevo desafío matemático para probar tu cerebro. Si se aplica la ley matemática PEMDAS se llega al resultado correcto
No son demasiadas las personas que solucionan correctamente este desafío matemático. Es más, existen algunas que tienen estudios superiores o universitarios y no siempre pueden resolver el ejercicio de manera correcta.
Este desafío matemático pone en relieve la importancia de aplicar la jerarquía en esta disciplina para llegar al resultado en la resolución de cálculos combinados. Y es posible resolverlo en 15 segundos poniendo a funcionar tu cerebro.
La regla que debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y tiene los siguientes pasos.
- Paso 1: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
- Paso 2: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- Paso 3: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- Paso 4: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
De no seguirse este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (200 + 35 ÷ 5) + (4 x 4)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: solucionar las operaciones que están entre paréntesis, siempre de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.
a) (200 + 35 ÷ 5) + (4 x 4)
b) (200 + 7) + (16)
Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.
c) 207 + 16
d) Resultado final: 223
Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro
Alcanzar el resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Llegar a la solución de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.