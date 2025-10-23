Desafío matemático: ¿cuánto es (200 + 35 ÷ 5) + (4 x 4)?

La regla que debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y tiene los siguientes pasos.

Paso 1: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

Paso 2: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Paso 3: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Paso 4: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguirse este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (200 + 35 ÷ 5) + (4 x 4)?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: solucionar las operaciones que están entre paréntesis, siempre de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (200 + 35 ÷ 5) + (4 x 4)

b) (200 + 7) + (16)

Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.

c) 207 + 16

d) Resultado final: 223

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Alcanzar el resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro.jpg El cerebro se pone en funcionamiento cuando resuelve un desafío matemático.

Llegar a la solución de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.