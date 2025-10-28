Desafío matemático: ¿cuánto es (25 x 4) - (40 ÷ 10)?

La regla que debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y tiene los siguientes pasos.

En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguirse este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (25 x 4) - (40 ÷ 10)?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: solucionar las operaciones que están entre paréntesis, siempre de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (25 x 4) - (40 ÷ 10)

b) (100) - (40 ÷ 10)

Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.

c) 100 - 4

d) Resultado final: 96

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Lograr el resultado de este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro desafío matemático Un buen desafío matemático activa nuestro cerebro.

Llegar a la solución correcta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.