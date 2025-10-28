El desafío matemático (25 x 4) - (40 ÷ 10) es una buena forma de poner activar las neuronas. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. Sin embargo, un error puede llevar a un resultado erróneo. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden correcto para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (25 x 4) - (40 ÷ 10)?
Un nuevo desafío matemático para probar tu cerebro. Si se aplica la ley matemática PEMDAS obtendrás el resultado correcto
No son demasiadas las personas que solucionan en forma correcta este desafío matemático. Es más, existen algunas que completaron estudios superiores o universitarios y no siempre logran resolver el ejercicio de manera correcta.
Este desafío matemático pone en relieve la importancia de aplicar la jerarquía en esta disciplina para llegar al resultado en la resolución de cálculos combinados. Y es posible resolverlo en 5 segundos -como máximo- poniendo a funcionar tu cerebro.
La regla que debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y tiene los siguientes pasos.
- En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
- En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
De no seguirse este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (25 x 4) - (40 ÷ 10)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: solucionar las operaciones que están entre paréntesis, siempre de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.
a) (25 x 4) - (40 ÷ 10)
b) (100) - (40 ÷ 10)
Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.
c) 100 - 4
d) Resultado final: 96
Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro
Lograr el resultado de este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Llegar a la solución correcta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.