El desafío matemático (50 x 5) - (6 x 40) es una buena forma de poner activar las neuronas. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. sin embargo, un error puede llevar a un resultado erróneo. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden correcto para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (50 x 5) - (6 x 40)?
Otro desafío matemático para probar tu cerebro. Si se aplica la ley matemática PEMDAS llegarás al resultado correcto
No son muchas las personas que solucionan en forma correcta este desafío matemático. Es más, existen algunas que completaron estudios superiores o universitarios y no siempre pueden resolver el ejercicio de manera correcta.
Este desafío matemático pone de manifiesto la importancia de aplicar la jerarquía en esta disciplina para llegar al resultado en la resolución de cálculos combinados. Y es posible resolverlo en 10 segundos -como máximo- poniendo a funcionar tu cerebro.
La regla que sí o sí debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y tiene los siguientes pasos.
- Primer paso: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
- Segundo paso: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- Tercer paso: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- Cuarto paso: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
Si no se sigue este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (50 x 5) - (6 x 40)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: solucionar las operaciones que están entre paréntesis, siempre de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.
a) (50 x 5) - (6 x 40)
b) (250) - (6 x 40)
Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.
c) 250 - 240
d) Resultado final: 10
Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro
Lograr el resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.