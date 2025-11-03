Adiós al viejo reloj de pared: la tendencia en decoración que se impone en los distintos hogares

El reloj de pared es un elemento protagonista en la decoración del hogar desde hace años, ya que combina funcionalidad para ver la hora con la capacidad de aportar personalidad y estilo a cualquier estancia. Sin embargo, el mismo podría quedar obsoleto ante la llegada de una nueva tecnología.
Esta nueva tendencia ha comenzado a destacar en los hogares argentinos debido a la clara lectura de la hora y la sensación de modernidad que evocan, solo por nombrar algunos de sus beneficios.
Relojes led minimalistas, la tendencia que se impone en decoración
La decoración minimalista se impone en las casas por su enfoque en la funcionalidad y la simplicidad, lo que genera calma visual y mental. Justamente, es este el estilo que tiene este tipo de reloj, con un mantenimiento más sencillo y duradero.
El reloj led minimalista se convirtió en tendencia como opción moderna, y poco a poco ha comenzado a dejar atrás a los viejos relojes de pared en las distintas casas.
Sin la posibilidad del ruido del tradicional reloj, esta tendencia se adapta perfectamente a cualquier parte de casa con un diseño simple y limpio, que permite que combine con distintos estilos de decoración.
Este reloj cuenta con una serie de ventajas, como el ayudar a mantener un ambiente de descanso por la noche, el iluminar para la lectura o el hecho de ocupar poco espacio y ser fácilmente trasladables.
Suelen presentarse en paletas de colores neutros como el blanco y el negro, que son fácilmente combinables, y utilizan materiales modernos y elegantes.
El precio de este tipo de reloj
Los precios de los relojes LED minimalistas en Argentina varían ampliamente, pero generalmente se pueden encontrar en un rango que va desde aproximadamente $15.000 hasta más de $60.000 pesos argentinos dentro de un rango normal. Los principales lugares donde se comercializan estos productos en Argentina son:
- Mercado Libre: ofrece una gran variedad de opciones con diferentes rangos de precios y características.
- Tiendas de tecnología online: sitios web de minoristas como Bidcom, Gadnic, Roastech, y otros.
- Tiendas de importación online: plataformas como Tiendamia o Ubuy, que traen productos del exterior, aunque los precios pueden incluir costos de envío internacional e impuestos.