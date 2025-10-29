que-significa-sacarse-zapatillas-sin-desatar-cordones-comportamiento No todas las personas saben bien qué significa sacarse las zapatillas sin desatarse los cordones.

Qué significa sacarse las zapatillas sin desatarse los cordones

Quién no se sacó alguna vez una zapatilla sin desatarse los cordones. Esa acción de sacarse el calzado, por lo general, se logra ayudándose con la punta de la otra zapatilla.

Lo cierto es que no muchos saben qué significa la costumbre de no desatar los cordones de las zapatillas.

Indagando sobre el tema, la página en internet hipertextual.com hace alusión a esta costumbre, en medio de todos sus informes de ciencia y cultura.

El sitio web especializado en todo tipo de comportamientos, relaciona a la acción de sacarse las zapatillas sin desatarse los cordones con la "enfermedad de la prisa".

Ese término (en inglés harry Sickness) fue acuñado por los cardiólogos Meyer Friedman y Ray Rosenman, haciendo hincapié en los sentimientos de urgencias que sienten muchas personas, generalmente todo el tiempo.

Bien podría relacionarse la acción de sacarse las zapatillas sin desatar los cordones con la enfermedad de la prisa.

No tomarse el debido tiempo de desatar el nudo de los cordones y dejar tiradas las zapatillas por cualquier lado, puede definirse como "un patrón de comportamiento caracterizado por la lucha continua y un intento incesante el lograr hacer más y más cosas en cada vez menos tiempo".

Los especialistas indican a manera de conclusión que este comportamiento es una "mezcla de ansiedad, estrés y sentimientos continuos de urgencia, que terminan formando un ciclo vicioso adictivo".

Tips recomendados para desatarse las zapatillas

