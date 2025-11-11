De tres o cuatro días: la verdad sobre el feriado XXL y el fin de semana largo de noviembre

No obstante, el viernes 21 de noviembre no será un día normal, ya que el Gobierno decidió que sea un Día No Laborable con Fines Turísticos. Esto significa que ese día será feriado para empleados estatales y también para aquellas empresas que dispongan que sus empleados no trabajen ese día.

En cuanto a aquellas personas que trabajen ese día, lamentablemente para ellos, los empleados no están obligados a abonarlo como si fuese un feriado, sino que se toma como cualquier otro día normal de trabajo.

En definitiva, que el fin de semana largo de noviembre sea de tres o cuatro días va a depender del lugar en donde la persona trabaje.

feriados argentina noviembre

Los feriados que quedan antes de que termine el año

Los próximos feriados del 2025, que quedan antes de que termine el año, son los siguientes:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

El primero de estos feriados también va a provocar el último fin de semana largo del año.