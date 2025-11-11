De tres o cuatro días: la verdad sobre el feriado XXL y el fin de semana largo de noviembre

Noviembre tiene un fin de semana largo gracias al feriado del Día de la Soberanía que es el 20 de noviembre, pero hay varias preguntas: ¿Qué día será feriado? ¿El 21 o 24 de noviembre o los dos días? ¿El fin de semana largo será de 3 o 4 días?
El dato es de vital importancia para muchas personas, ya que no son muchos los feriados que quedan antes de que termine el año y mucho menos los fines de semana largo que permiten algún descanso o una escapada a algún lugar.
Feriado: cómo es el fin de semana largo de noviembre
Si bien, la conmemoración del feriado es en realidad el jueves 20 de noviembre, el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de que el feriado sea el lunes 24 de noviembre.
No obstante, el viernes 21 de noviembre no será un día normal, ya que el Gobierno decidió que sea un Día No Laborable con Fines Turísticos. Esto significa que ese día será feriado para empleados estatales y también para aquellas empresas que dispongan que sus empleados no trabajen ese día.
En cuanto a aquellas personas que trabajen ese día, lamentablemente para ellos, los empleados no están obligados a abonarlo como si fuese un feriado, sino que se toma como cualquier otro día normal de trabajo.
En definitiva, que el fin de semana largo de noviembre sea de tres o cuatro días va a depender del lugar en donde la persona trabaje.
Los feriados que quedan antes de que termine el año
Los próximos feriados del 2025, que quedan antes de que termine el año, son los siguientes:
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
El primero de estos feriados también va a provocar el último fin de semana largo del año.