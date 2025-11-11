La afortunada que tenga lentes de sol sin uso tiene un tesoro del reciclaje: para qué usarlos

¿Tienes unas lentes de sol de hace mucho tiempo o te has cansado de las habituales? ¿Has encontrado en un cajón aquellas de hace 15 años que creías haber perdido? ¿Se te han roto? ¿Tienes tantas que no te caben en un cajón y de algunas ya te has cansado? ¡No las tires! Te vamos a dar una serie de ideas para reutilizarlas y que no terminen en la basura sin realmente darle el uso que merecen.

Reciclaje: cómo convertir viejos lentes en tesoro

lentes de sol viejos No tires los lentes de sol viejos y conviértelos en un tesoro para tener en casa.

La verdad es que se volvió tendencia reutilizar los viejos lentes para crear versiones personalizadas y de diseño, sin gastar dinero y aportando mucho al reciclaje. La propuesta más popular consiste en darles un nuevo look a los lentes viejos, pintando o decorando sus marcos para que parezcan nuevos o de edición limitada. Es una forma fácil de seguir las tendencias sin comprar otros pares.