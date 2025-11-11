La afortunada que tenga lentes de sol sin uso tiene un tesoro del reciclaje: para qué usarlos

Si tenés varios pares de lentes de sol que ya no usas o están fuera de moda, no los tires. Estos podrían transformarse en uno de los accesorios reciclados más populares del momento, ya que en realidad son un tesoro sin explotar. Te contamos cuál es el nuevo uso que puedes darle.
¿Tienes unas lentes de sol de hace mucho tiempo o te has cansado de las habituales? ¿Has encontrado en un cajón aquellas de hace 15 años que creías haber perdido? ¿Se te han roto? ¿Tienes tantas que no te caben en un cajón y de algunas ya te has cansado? ¡No las tires! Te vamos a dar una serie de ideas para reutilizarlas y que no terminen en la basura sin realmente darle el uso que merecen.
Reciclaje: cómo convertir viejos lentes en tesoro
La verdad es que se volvió tendencia reutilizar los viejos lentes para crear versiones personalizadas y de diseño, sin gastar dinero y aportando mucho al reciclaje. La propuesta más popular consiste en darles un nuevo look a los lentes viejos, pintando o decorando sus marcos para que parezcan nuevos o de edición limitada. Es una forma fácil de seguir las tendencias sin comprar otros pares.
¿Cómo hacerlo paso a paso? Te lo contamos:
- Limpia bien los lentes con un paño suave y alcohol para quitar residuos.
- Protegé los vidrios con cinta adhesiva.
- Pintá el marco con esmalte de uñas, pintura acrílica o marcador permanente.
- Decorá los bordes con perlas, brillantitos, pegatinas o cadenas, según tu estilo.
- Dejalos secar unas horas y ¡listo! Tendrás lentes únicos, reciclados y a la moda.
Esta técnica es una de las más virales porque no requiere experiencia ni materiales costosos, y permite crear diseños personalizados, desde modelos con estética “retro” hasta versiones con brillos y colores neón.
Sin embargo, también se pueden armar otras ideas más funcionales para cada momento. Entre ellas se destaca:
- Bisutería: quitale las lentes al anteojo y utilizarlos para hacer tus propios complementos de bisutería. Pendientes, collares, pulseras, etc. Todo, hasta donde tu imaginación llegue.
- Disfraz: puedes customizar tus gafas de sol con elementos muy diferentes y crear un nuevo objeto de decoración para tu casa.
- Customízalas: unos lentes de sol pueden ser perfectas para casi cualquier disfraz que elijas. Así que si eres fanático de Halloween y carnaval, aprovecha tu colección para que formen parte de tu indumentaria fantástica.
Reutilizar tus viejos lentes no solo te permite estrenar un accesorio nuevo sin gastar dinero, sino que también ayuda a reducir residuos plásticos y fomentar el reciclaje creativo. Cada par renovado es una forma de apostar por la moda consciente, combinando estilo y cuidado ambiental.