El afortunado que tenga bolsas de plástico tiene un tesoro del reciclaje: cómo hacer hilo de tejer

No tires las bolsas de plástico ni las reutilices nuevamente. Conviértelas en un tesoro del reciclaje que puedas aprovechar en casa

Martina Baiardi
En el intento de reducir el impacto ambiental y aprovechar cada recurso al máximo, las bolsas de plástico se han convertido en una materia prima inesperada para el reciclaje creativo. Lo que antes era un simple residuo hoy puede transformarse en un material versátil y ecológico. Quien tenga un cajón lleno de bolsas, en realidad, tiene un tesoro.

Las bolsas de plástico son uno de los residuos más comunes en los hogares. Aunque parezcan desechables si las tiras puedes contaminar desmesuradamente, pero para que eso no ocurra pueden convertirse en materia prima para múltiples objetos útiles en el mundo del reciclaje.

Si estás buscando una manera fácil y ecológica de reciclar bolsas plásticas, esta técnica casera te ayudará a darles una segunda vida, reduciendo tu huella ecológica y fomentando la reutilización responsable.

No acumules más bolsas plásticas, ponte manos a las obras y crea esta idea que te enseñamos.

Reciclaje: cómo convertir bolsas de plástico en hilo para tejer

Una forma innovadora y ecológica de reciclar las bolsas es transformarlas en hilo plástico, conocido como “plarn” (plastic yarn). Este material se puede usar para tejer alfombrillas, cestos, posavasos, mochilas, fundas o incluso tapetes impermeables. Es una técnica artesanal que combina sostenibilidad y creatividad.

El paso a paso es relativamente sencillo, solo debes tener un montón de bolsas en casa y ponerte manos a la obra.

  1. Seleccioná y limpiá las bolsas si es que tenian comida. Asegurate de que estén secas.
  2. Cortalas en tiras. Doblá la bolsa y cortá tiras de unos 3 cm de ancho.
  3. Uní las tiras. Abrí cada aro y anudalos entre sí para formar una larga “madeja” de hilo plástico.
  4. Enrollá el plarn. Enrolla el hilo como si fuera lana. Podés combinar colores para un efecto más decorativo.
  5. Tejé o crocheteá. Usá agujas grandes o ganchillos gruesos para crear tus propios diseños.

Ventajas de esta idea de reciclaje

Crea bolsos o alfombras con plarn (cominacion entre plástico lana), refiriéndose a un hilo o estambre hecho a partir de bolsas de plástico recicladas.

  • Es impermeable y resistente, ideal para objetos de exterior.
  • Permite reutilizar gran cantidad de bolsas en un solo proyecto.
  • Es una forma de crear artesanías únicas y sustentables.
  • Promueve el consumo responsable y la creatividad doméstica.

Cada pieza tejida con plarn tiene un estilo artesanal y moderno. Algunas personas lo usan para crear bolsos reciclados, tapetes decorativos y accesorios de playa. Con esta técnica, las bolsas dejan de ser un problema ambiental para convertirse en un recurso útil y duradero.

