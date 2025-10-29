La afortunada que tenga colines de pelo en casa tiene un tesoro: reutilízalos en esta espectacular idea

Por qué los colines de pelo son un tesoro

Los colines tienen un elástico que lo hacen muy funcional. Sin embargo, a lo largo de la vida podemos comprar muchos e incluso usar nuevos y dejar de lado los antiguos. Otra opción es que ya no sirvan como colines de pelo porque su elasticidad se perdió.

colines Con esta idea de reciclaje y manualidades ponte manos a la obra para cuidar la seguridad dentro de tu casa.

En este sentido, si tienes colines que ya no usas, podrás convertirlos en un tesoro gracias a su forma, tu elasticidad y su material.

Reciclaje: cómo transformar colines en pasadores de seguridad

El truco de reciclaje es tan sencillo como creativo. Solo necesitas algunos colines de pelo gruesos y resistentes (preferiblemente de tela o silicona), dos clavos o ganchos pequeños y un destornillador o martillo.

En casa, cuando hay niños pequeños que recién comienza a gatear o caminar, hay que tener cuidado de muchas cosas. Las puertas de los muebles de la cocina, por ejemplo, suelen ser una de las zonas donde más juegan y tocan. Por eso, para lograr mantenerlas cerradas y que no corran riesgo de lastimarse, entran en juego los colines o gomitas para el pelo. Ponte manos a la obra con el siguiente paso a paso:

Primero coloca un gancho o clavo en el marco de la puerta, y otro enfrentado, en la parte móvil. Después toma el colín y engánchalo de un lado al otro, tensándolo ligeramente. Si querés más seguridad, usa dos colines cruzados para reforzar la sujeción.

pasadores de seguridad En vez de comprar estos pasadores para puertas de goma, reutiliza los viejos colines que tengas en casa o que tu hija ya no use.

Este sistema genera una resistencia extra que impide que la puerta se abra fácilmente desde afuera, ideal para usar en habitaciones interiores, baños o puertas de armario.

Beneficios de este proyecto de reciclaje

Además de ser una solución práctica, esta reutilización tiene varias ventajas:

Es ecológica: le das una nueva vida a objetos que normalmente terminarían en la basura.

Es muy económica porque no necesitas comprar pasadores ni cierres nuevos.

Es super versátil, pues se adapta a cualquier tipo de puerta o ventana pequeña.

Se lleva a cabo de forma rápida: se arma en menos de cinco minutos.

Cada vez más personas buscan formas de reutilizar objetos cotidianos con ingenio, y esta propuesta se suma a las ideas virales del reciclaje doméstico. Lo que antes era un accesorio de moda, ahora puede convertirse en un aliado para la seguridad del hogar.