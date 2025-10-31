Inicio Sociedad tesoro
Reciclaje

El afortunado que tenga un foco de luz en casa tiene un tesoro: transfórmalo en un difusor aromático

Si algunos de los focos de tu casa se quemó, no te gastes en tirarlo porque estás frente a un tesoro del reciclaje. En simples pasos dales un nuevo uso

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El afortunado que tenga un foco de luz en casa tiene un tesoro: transfórmalo en un difusor aromático

El afortunado que tenga un foco de luz en casa tiene un tesoro: transfórmalo en un difusor aromático

Los focos o bombillas quemadas suelen acabar en la basura, pero lo que pocos saben es que pueden tener una segunda vida útil y decorativa. Con un poco de creatividad y precaución, es posible transformar los focos sin uso en aromatizadores para tu casa.

Lo que para muchos es un simple foco de luz quemado, para los amantes del reciclaje y la decoración creativa puede convertirse en un verdadero tesoro para el hogar. Se trata de una nueva tendencia sobre reutilizar focos viejos para transformarlos en difusores aromáticos, una idea ingeniosa, económica y muy estética que perfuma los ambientes sin gastar de más.

Cómo convertir un foco en difusor de ambientes

foco de luz (1)
No tires los focos de luz quemados, mejor reutil&iacute;zalos.

No tires los focos de luz quemados, mejor reutilízalos.

Los focos de luz tienen una forma perfecta para contener líquidos y aceites esenciales, además de un diseño moderno y minimalista que los convierte en un elemento decorativo ideal. Reutilizarlos no solo evita generar más residuos, sino que también te permite crear un difusor natural y personalizado que combina funcionalidad con estilo.

Además, a diferencia de los difusores eléctricos, este método no consume energía y puede colocarse en cualquier rincón de la casa: desde el baño hasta la mesa de luz o el living.

Para ponerte manos a la obra necesitarás: 1 foco de luz viejo (no LED) - pinza o destornillador pequeño - aceite esencial de tu preferencia - agua o alcohol - varillas de bambú o palitos de brochette y base o soporte (puede ser una tapa, alambre o una pequeña base de madera)

Paso llevar a cabo esta idea debes seguir estos pasos:

aromatizador con foco de luz
Transforma ese foco en un aromatizador de ambientes, ideal para cualquier hogar.

Transforma ese foco en un aromatizador de ambientes, ideal para cualquier hogar.

  1. Con mucho cuidado, retira el casquillo metálico y el filamento interno del foco. Podés ayudarte con una pinza. Hazlo sobre una superficie firme y con guantes.
  2. Lava el interior con agua y jabón para eliminar cualquier residuo. Déjalo secar completamente.
  3. En un recipiente aparte, mezcla ¾ de agua y ¼ de alcohol, y agrega 10 a 15 gotas del aceite esencial elegido.
  4. Verté la mezcla en el foco con ayuda de un embudo pequeño.
  5. Introduce las varillas o palitos en el foco. Ellas absorberán la esencia y liberarán el aroma de manera gradual.
  6. Coloca el foco sobre una base estable y decorativa. Podés adornarlo con sogas, cintas o flores secas para darle un toque personalizado.

Beneficios de esta idea de reciclaje

  • Crear un aromatizador con focos, perfuma los ambientes de forma natural y constante.
  • Aporta un toque rústico y moderno a la casa.
  • Promueve el reciclaje creativo y sustentable.
  • No requiere electricidad ni mantenimiento costoso.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar