El afortunado que tenga un foco de luz en casa tiene un tesoro: transfórmalo en un difusor aromático

Lo que para muchos es un simple foco de luz quemado, para los amantes del reciclaje y la decoración creativa puede convertirse en un verdadero tesoro para el hogar. Se trata de una nueva tendencia sobre reutilizar focos viejos para transformarlos en difusores aromáticos, una idea ingeniosa, económica y muy estética que perfuma los ambientes sin gastar de más.

Cómo convertir un foco en difusor de ambientes

foco de luz (1) No tires los focos de luz quemados, mejor reutilízalos.

Los focos de luz tienen una forma perfecta para contener líquidos y aceites esenciales, además de un diseño moderno y minimalista que los convierte en un elemento decorativo ideal. Reutilizarlos no solo evita generar más residuos, sino que también te permite crear un difusor natural y personalizado que combina funcionalidad con estilo.