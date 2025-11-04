El afortunado que tenga botellas de vidrio de salsa tiene un tesoro: para qué sirven ahora

No hay casa en el que no existan unas botellas de salsa guardadas en el fondo de una alacena o en algún rincón de la casa tratando de salvarse de un día de limpieza general que los puede hacer desaparecer de un plumazo. Sin embargo, cuando te encuentres algunas no los tires porque en realidad tienes un tesoro del reciclaje.
Antes de tirar esas botellas de vidrio de salsa de tomate que usas para pizza, tucos caseros y miles de comidas más, piensa dos veces: su forma, resistencia y cuello estrecho las convierten en candidatas perfectas para un dispensador casero. Con pocos materiales y un simple paso a paso, transformarás un envase descartado en un objeto útil y decorativo para la cocina o el baño.
Por qué reciclar botellas de salsa para convertirlas en un tesoro
Estos envases de vidrio son resistentes y permiten crear objetos decorativos únicos, sostenibles y económicos. Con un poco de creatividad, pueden convertirse en objetos de usos prácticos para la casa, la cocina, el baño. Pues el mundo del reciclaje actualmente es un gran aliado para convertir y darle un nuevo uso a esos elementos y materiales que abundan en casa y generalmente están guardados para que no molesten o terminan siendo desechados.
Las salsas o cualquier objeto que venga envasado en un frasco de vidrio es un material que se puede reciclar y reutilizar de cualquier forma. En este sentido, si tienes varias botellas de estas en casa tienes un tesoro porque son duraderas, no retienen olores y pueden volver a usarse muchas veces sin perder calidad. Reutilizarlas reduce residuos, evita el consumo innecesario de plástico y aporta un toque artesanal al hogar.
Reciclaje: como convertir una botella en un dispensador
Si posees botellas de vidrio, recupéralos de la alacena, la despensa o donde los tengas guardados y conviértelos en estos hermosos dispensers para tu hogar, para ello necesitarás:
- Botella de vidrio limpia y sin etiqueta
- Un dosificador con rosca que se adapte al diámetro del cuello (se consigue en bazares, ferreterías o reutilizando el dosificador de otro envase)
- Jabón líquido, detergente o jabón casero diluido.
- Pintura para vidrio, cinta de yute, etiquetas, pistola de silicona caliente.
El paso a paso para convertirlos en lámparas es el siguiente. Primero lava la botella con agua caliente y jabón. Para eliminar restos de etiqueta, remójala en agua caliente con bicarbonato o aceite y frota hasta que salga el pegamento.
Después dejá secar al aire o con un paño sin pelusas y enroscá cuidadosamente el dosificador. Si el dosificador queda suelto, envuelve la rosca con cinta Teflón o un anillo de silicona para ajustar el tamaño.
Ahora verté el jabón líquido o detergente; si está muy espeso, diluilo con un poco de agua para que funcione mejor el dispenser. Si lo deseas puedes pintar la botella por fuera con pintura para vidrio, atale una cinta de yute o colocale una etiqueta con el contenido.
Sin embargo, no solo puedes usarlo para el baño, también tiene otros usos:
- Dispensador de aceite o vinagre (uso culinario): usá un dosificador de vertido fino para la cocina.
- Set para invitados: armá varios dispensadores con fragancias distintas (jabón de lavanda, limón, neutro) y presentalos en una bandeja.
- Lámpara DIY: si querés otra idea, las mismas botellas sirven como bases para pequeñas lámparas con luces LED.
Beneficios de esta idea de reciclaje
- Ahorro económico frente a comprar dispensadores nuevos.
- Menos residuos y menor consumo de plásticos.
- Resultado estético y personalizado para tu cocina o baño.