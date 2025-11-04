El afortunado que tenga botellas de vidrio de salsa tiene un tesoro: para qué sirven ahora

botella de salsa, reciclaje El reciclaje de las botellas de vidrio es el proceso mediante el cual se convierten desechos u objetos de vidrio en materiales que servirán para la creación de nuevos productos.

Las salsas o cualquier objeto que venga envasado en un frasco de vidrio es un material que se puede reciclar y reutilizar de cualquier forma. En este sentido, si tienes varias botellas de estas en casa tienes un tesoro porque son duraderas, no retienen olores y pueden volver a usarse muchas veces sin perder calidad. Reutilizarlas reduce residuos, evita el consumo innecesario de plástico y aporta un toque artesanal al hogar.

Reciclaje: como convertir una botella en un dispensador

Si posees botellas de vidrio, recupéralos de la alacena, la despensa o donde los tengas guardados y conviértelos en estos hermosos dispensers para tu hogar, para ello necesitarás:

Botella de vidrio limpia y sin etiqueta

limpia y sin etiqueta Un dosificador con rosca que se adapte al diámetro del cuello (se consigue en bazares, ferreterías o reutilizando el dosificador de otro envase)

Jabón líquido, detergente o jabón casero diluido.

Pintura para vidrio, cinta de yute, etiquetas, pistola de silicona caliente.

El paso a paso para convertirlos en lámparas es el siguiente. Primero lava la botella con agua caliente y jabón. Para eliminar restos de etiqueta, remójala en agua caliente con bicarbonato o aceite y frota hasta que salga el pegamento.

Después dejá secar al aire o con un paño sin pelusas y enroscá cuidadosamente el dosificador. Si el dosificador queda suelto, envuelve la rosca con cinta Teflón o un anillo de silicona para ajustar el tamaño.

botella de salsa con dispenser En este caso, si tienes botellas de vidrio sin usar puedes crear un dispenser de jabón, aceite, etc.

Ahora verté el jabón líquido o detergente; si está muy espeso, diluilo con un poco de agua para que funcione mejor el dispenser. Si lo deseas puedes pintar la botella por fuera con pintura para vidrio, atale una cinta de yute o colocale una etiqueta con el contenido.

Sin embargo, no solo puedes usarlo para el baño, también tiene otros usos:

Dispensador de aceite o vinagre (uso culinario): usá un dosificador de vertido fino para la cocina.

usá un dosificador de vertido fino para la cocina. Set para invitados: armá varios dispensadores con fragancias distintas (jabón de lavanda, limón, neutro) y presentalos en una bandeja.

armá varios dispensadores con fragancias distintas (jabón de lavanda, limón, neutro) y presentalos en una bandeja. Lámpara DIY: si querés otra idea, las mismas botellas sirven como bases para pequeñas lámparas con luces LED.

