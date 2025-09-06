Cómo cortar una botella de vidrio en casa y en pocos minutos

Botellas cortadas Las botellas de vidrio se pueden cortar de forma fácil y en casa.

El cortador de vidrio se puede conseguir en una ferretería o en una tienda de manualidades. Para comenzar con este truco, solo tienes que colocar sobre la mesa un paño o una toalla, la idea es que sea una tela que te brinde firmeza y sostén al momento de apoyar la botella.

Apoya el cortador de botella a la misma altura de un vaso, y presiona fuertemente la botella contra él. La idea es hacer un surco, lo suficientemente profundo como para darle fragilidad a la botella en ese punto.

Luego, enciende la vela y posiciona la llama sobre el surco de la botella. Gira la botella con una velocidad constante para calentar la botella en esa zona. Luego de unos minutos la botella se romperá a la altura del surco.

Finaliza esta manualidad pasando una lija por el borde del corte, ya que de esta manera quedará sin grietas o astillas que luego lastimen tus manos o tu boca (si usas la botella como vaso).

¿Qué usos se le pueden dar a las botellas cortadas?

La parte de abajo de la botella puede usarse como vaso, pero también como maceta o para almacenar diversos objetos. Por otro lado, la parte del pico de la botella puede usarse para crear una lámpara, solo tienes que agregar el porta foco, el foco y el cable para colgarlo. Recuerda que puedes darle el uso que prefieras, solo tienes que dejar volar tu imaginación.