El árbol más antiguo del planeta Tierra: con 4.853 años es más viejo que las pirámides de Egipto

Según los datos de anillos de crecimiento (dendrocronología), se estima que tiene alrededor de 4.850 años o más. El árbol no fue sembrado para ser venerado, creció en silencio, en suelos pobres, entre viento helado y soledad, convirtiendo la dificultad en estrategia de vida. Por otro lado, su supervivencia nos habla de resiliencia y al mismo tiempo, de vulnerabilidad: con el cambio climático, incendios más frecuentes o invasiones de especies, la supervivencia de estos gigantes está en juego en todo el planeta Tierra.

Pinus longaeva (pino bristlecone), (1)

¿Cómo es árbol más antiguo del planeta Tierra?

Matusalén es un pino torcido, enredado en sí mismo, un árbol que parece más muerto que vivo, una suerte de escultura natural. Mide aproximadamente 6 metros. El Servicio Forestal de Estados Unidos se niega a revelar sus coordenadas exactas para evitar vandalismos.

¿Por qué este árbol ha vivido tanto?

Crece en altitudes elevadas, en suelos pobres y condiciones duras del planeta Tierra (frío, viento, poca competencia).

(frío, viento, poca competencia). Su madera es densa y resistente a plagas y enfermedades, lo que le ayuda a perdurar.

Su crecimiento es extremadamente lento: cada anillo puede representar años mínimos de crecimiento, una estrategia de supervivencia en condiciones extremas.

¿Es el único árbol más antiguo del planeta Tierra? aquí aparece la complejidad: Científicos han señalado otro árbol en Chile, conocido como Alerce Milenario (o “Gran Abuelo”), de la especie Fitzroya cupressoides, en el Parque Nacional Alerce Costero, que podría tener más de 5.000 años.

Sin embargo, la edad de este árbol está estimada mediante modelos estadísticos basados en núcleos extraídos parcialmente, no con anillos completos verificados, lo cual genera escepticismo en la comunidad científica.