Árbol limonero: por qué recomiendan eliminar los limones más pequeños y para qué sirve

Este truco también evita el agotamiento del árbol, que puede verse estresado ante la abundante producción de frutos. Como si fuera poco, la decisión también previene la aparición de posibles enfermedades o plagas.

Un árbol joven aún no tiene la fuerza para mantener muchos frutos. Permitir que crezcan puede agotar el árbol y retrasar su crecimiento general.

Al mismo tiempo, el hecho de quitar los limones pequeños en un limonero maduro permite que los que queden en la rama puedan crecer más grandes, concentrar más nutrientes y madurar mejor.

Los cítricos a menudo producen más fruta de la que pueden soportar. Si no se realiza un desahije de frutos, estos pueden permanecer pequeños, duros y sin jugo.

Ya lo sabes, si quieres prevenir problemas en tu árbol limonero, será mejor que elimines aquellos limones débiles o pequeños que hayan crecido en el árbol.

Cada cuánto tiempo podar el árbol limonero

Se debe podar el limonero anualmente, preferiblemente a finales del invierno o principios de la primavera para preparar el árbol para la etapa de floración.

Se puede hacer una poda menor en cualquier momento del año, siempre y cuando no haya riesgo de heladas. Se recomienda evitar podas drásticas en invierno para no estimular un crecimiento que pueda ser afectado en el árbol.