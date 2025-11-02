Cómo usar el árbol limonero para prevenir la presencia de ratas en el jardín de casa

Las ratas son, por ejemplo, una especie que detesta el aroma cítrico del limón, por lo que puedes utilizar este árbol para prevenir para siempre su presencia en el jardín de tu casa.

jardin, ratas Las ratas pueden irrumpir en el jardín de tu casa por varios factores.

Cómo usar el árbol limonero para prevenir la presencia de ratas

Para usar un limonero en la prevención de ratas, se deben utilizar las propiedades repelentes de los limones mediante la colocación de cáscaras, rodajas o aceites esenciales en áreas clave. Además, mantener en buen estado la salud del árbol también es fundamental.