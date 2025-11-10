"Bola de la muerte", la esponja carnívora que sorprendió a los científicos en la Antártida

En concreto, esta especie se alimenta atrapando a sus presas y utilizando diminutos ganchos. La identificación de este organismo deja en claro la diversidad de nichos ecológicos que pueden encontrarse en el fondo marino antártico y plantea interrogantes sobre los procesos evolutivos que dan lugar a estas formas de vida tan especializadas.

Según Michelle Taylor, jefa de ciencia del Censo Oceánico de la Fundación Nippon-Nekton, las "bolas de la muerte" son de color rosa, miden unos pocos centímetros de diámetro y se cree que contienen agua en su interior.

descubrimiento, estrella Distintas estrellas de mar también fueron identificadas.

"Las esponjas son organismos sedentarios; pasan toda su vida en el mismo lugar. Por eso necesitan métodos eficientes para capturar alimento, ya que no pueden perseguirlo", continuó, justificando el método de defensa de este inusual descubrimiento.

Otras extrañas especies desconocidas

Por otra parte, los científicos hallaron nuevos gusanos escamosos acorazados e iridiscentes, especies de estrellas de mar desconocidas hasta ahora, nuevos crustáceos, incluidos isópodos y anfípodos, así como gasterópodos y bivalvos poco comunes.

Por nombrar algún ejemplo, hay que decir que los llamados "gusanos zombis" se alimentan de los huesos de ballenas y otros grandes vertebrados sin boca ni sistema digestivo, dependiendo en cambio de bacterias simbióticas.