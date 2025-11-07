¿Quién descubrió que la Tierra era redonda? no fue Galileo Galilei

Más tarde, Aristóteles (384–322 a.C.) aportó pruebas observacionales: notó que durante los eclipses lunares la sombra de la Tierra sobre la Luna siempre era redonda, y que al viajar hacia el sur ciertas constelaciones aparecían más altas en el horizonte.

El primer cálculo aproximado del tamaño del planeta Tierra se atribuye a Eratóstenes (276–194 a.C.), quien, usando las sombras proyectadas por el sol en dos ciudades diferentes durante el solsticio de verano y aplicando geometría básica, estimó con notable precisión la circunferencia terrestre.

Pitagoras

Lo que descubrió Galileo Galilei

Durante la Edad Media, la idea de la Tierra esférica se mantuvo viva en círculos académicos, aunque la cultura popular a veces la distorsionaba. La creencia de que la gente medieval pensaba que la Tierra era plana es, de hecho, un mito moderno. Exploradores como Cristóbal Colón confiaban en esta esfericidad para planear sus viajes, aunque subestimaron su tamaño real.

Galileo Galilei (1564–1642) no descubrió la forma de la Tierra, su fama proviene de sus observaciones astronómicas con telescopio y de su defensa del heliocentrismo de Copérnico, que sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Su contribución redefinió nuestra posición en el cosmos, pero la forma esférica del planeta Tierra ya era conocida desde hacía más de mil años.