En lugar de brotar desde la tierra, su historia comienza en las alturas: una semilla diminuta, transportada por un ave o un murciélago, se deposita en la corteza de otro árbol. Allí, entre musgo y hojas en descomposición, germina sin contacto con el suelo. Desde ese punto inicia una travesía silenciosa y paciente hacia la tierra.

Higuera

El árbol que nace en las alturas y no necesita tierra para crecer

La higuera estranguladora pertenece al amplio género Ficus, el mismo que incluye a las higueras comunes y a muchas plantas de interior. Sin embargo, su forma de vida es radicalmente distinta. Mientras crece, este árbol desarrolla raíces aéreas que cuelgan hacia abajo buscando el suelo para anclarse.