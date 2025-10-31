Sorpresa en el juicio: las pruebas contra el hombre que confesó haberle pagado coimas a Walter Bento

walter bento juicio.jpeg El juicio a Walter Bento entra en su recta final. Imagen ilustrativa.

El nuevo confeso pagador de coimas a Walter Bento

El hombre es un transportista que quedó implicado en la famosa Banda del Chino, una asociación criminal que se investigó por varios contrabandos millonarios de mercadería desde Chile hacia Mendoza. Varios implicados en esa banda también están acusados de haber pagado coimas para favorecer su situación procesal. Entre ellos, Eugenio Nasi, quien hasta ayer había negado terminantemente haber sobornado.

Durante la etapa final de alegatos en el juicio, en junio pasado la Fiscalía Federal analizó su situación. Los acusadores detallaron que cuando Eugenio Nasi fue detenido en la causa de contrabando pidió su libertad ante Walter Bento el 6 de septiembre de 2018. Pese a que había un dictamen negativo del fiscal de ese caso, 12 días después el entonces juez federal cambió la calificación y lo excarceló.

Hasta ahí, sería una discrepancia entre el fiscal y juez de una causa, como las hay comúnmente. Pero la Fiscalía agregó que durante ese periodo, Walter Bento cursó 47 llamadas por Telegram con Diego Aliaga, el hombre sospechado de ser su mano derecha para gestionar las coimas -que fue asesinado a mediados de 2020-.

"Casi es imposible negar que existe un vínculo entre lo que pasa en el expediente y las comunicaciones entre Walter Bento y Diego Aliaga, que es sindicado como el intermediario para hacerle llegar el dinero que es pagado por Eugenio Nasi", analizó la fiscal María Gloria Andre durante sus alegatos.

Luego agregó que "sobre estas llamadas Walter Bento no dijo nada. Claramente lo que hizo fue desconocer que se produjeron. Pero la verdad es que las comunicaciones, teniendo en cuenta su cuantía, intensidad y momento, no pueden ser explicadas de otra manera que como se sostiene en la acusación: se estaba reclamando a Eugenio Nasi el pago de lo que le faltaba en concepto de coima".

En el expediente por las coimas en Mendoza también hay una selfie que se sacó Eugenio Nasi con Luciano Ortego, uno de los abogados que para la Fiscalía integraba la banda que lideraba el ex juez federal y participaba activamente del circuito de los sobornos.

De esta forma, Eugenio Nasi se suma a otros implicados en el expediente que confesaron el pago de coimas a Walter Bento. Por un lado, los 3 que se acogieron a la Ley del Arrepentido del expediente: Marcos Calderón, Martín Ríos y Matías Aramayo -estos dos últimos se desdijeron en el juicio-; así como el contrabandista Javier Santos Ortega, quien lo declaró al comienzo de la investigación y lo ratificó durante el debate -hace pocas semanas se quitó la vida-.