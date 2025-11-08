El descubrimiento sobre el cometa 3I/Atlas genera un nuevo misterio: ¿qué fuerza lo empuja?

Esta situación crea una prueba muy clara. Si 3I/Atlas es un objeto natural, semejante pérdida de masa debería generar una nube de gas gigantesca a su alrededor, mucho más grande y densa que antes. El gran misterio es que las imágenes preliminares no muestran una nube de gas tan colosal como se esperaría.

3i atlas El nuevo descubrimiento sólo aumentó la curiosidad de la comunidad científica por est objeto.

El telescopio espacial Webb tiene programado observarlo en diciembre. Esas observaciones serán cruciales. Si los astrónomos detectan esa inmensa coma de gas, podrán estudiar la composición interna del objeto. Un descubrimiento así nos daría pistas sobre su origen.

Sin embargo, si esa nube masiva no está ahí, la causa de su aceleración es otra cosa. La ausencia de gas apuntaría a que el empujón proviene de un mecanismo distinto a la evaporación de un cometa, lo que añade más leña al fuego del debate sobre este peculiar visitante.

Un descubrimiento que aumenta el misterio

La aceleración es solo la última de una larga lista de rarezas. Desde el principio, este objeto no se comporta como un cometa normal. Por ejemplo, su trayectoria retrógrada está alineada de una forma muy particular con el plano de los planetas, algo con una probabilidad de ocurrir del 0,2%.

cometa atlas Una de las imágenes tomadas del misterioso cometa.

Además, su composición química desconcierta a los expertos. El gas que desprende contiene muy poca agua, un componente principal en los cometas de nuestro sistema solar. El descubrimiento de una proporción de níquel altísima en comparación con el hierro, similar a aleaciones industriales, alimenta todavía más el misterio.