El descubrimiento sobre el cometa 3I/Atlas genera un nuevo misterio: ¿qué fuerza lo empuja?

Algo extraño pasa con el visitante interestelar 3I/Atlas. Un nuevo 3i atlas sacude a los astrónomos que lo siguen de cerca: el objeto no solo brilla mucho más, sino que además acelera por una fuerza que no es la gravedad. Este comportamiento inesperado abre un montón de preguntas sobre su verdadera naturaleza.
Informes recientes del Centro de Planetas Menores y del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA confirman los datos. El brillo de 3I/Atlas se multiplicó por cinco en la banda verde del espectro. A la vez, una fuerza lo empuja, una aceleración que no se explica por la atracción del Sol y que mantiene a todos expectantes.
¿Un cometa que pierde su piel?
Para que algo acelere en el espacio, necesita un empujón. La explicación más sencilla para un cometa es el efecto cohete: el Sol calienta su superficie, el hielo se convierte en gas y sale disparado, impulsando el núcleo en la dirección opuesta. Según los cálculos, 3I/Atlas debe haber perdido una fracción enorme de su masa, más del 13%, para lograr esta aceleración.
Esta situación crea una prueba muy clara. Si 3I/Atlas es un objeto natural, semejante pérdida de masa debería generar una nube de gas gigantesca a su alrededor, mucho más grande y densa que antes. El gran misterio es que las imágenes preliminares no muestran una nube de gas tan colosal como se esperaría.
El telescopio espacial Webb tiene programado observarlo en diciembre. Esas observaciones serán cruciales. Si los astrónomos detectan esa inmensa coma de gas, podrán estudiar la composición interna del objeto. Un descubrimiento así nos daría pistas sobre su origen.
Sin embargo, si esa nube masiva no está ahí, la causa de su aceleración es otra cosa. La ausencia de gas apuntaría a que el empujón proviene de un mecanismo distinto a la evaporación de un cometa, lo que añade más leña al fuego del debate sobre este peculiar visitante.
Un descubrimiento que aumenta el misterio
La aceleración es solo la última de una larga lista de rarezas. Desde el principio, este objeto no se comporta como un cometa normal. Por ejemplo, su trayectoria retrógrada está alineada de una forma muy particular con el plano de los planetas, algo con una probabilidad de ocurrir del 0,2%.
Además, su composición química desconcierta a los expertos. El gas que desprende contiene muy poca agua, un componente principal en los cometas de nuestro sistema solar. El descubrimiento de una proporción de níquel altísima en comparación con el hierro, similar a aleaciones industriales, alimenta todavía más el misterio.