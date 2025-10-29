Inicio Belleza Lentes
Adiós a los lentes de sol redondos: el nuevo modelo que arrasa este verano 2026

Los lentes redondos quedan atrás. Este verano 2026, los modelos medios ovalados serán tendencia con materiales sofisticados y un diseño versátil

Los lentes de sol de esta temporada son sofisticados y se adaptan a cualquier look.

Durante años, los lentes de sol redondos marcaron tendencia y fueron símbolo de estilo. Sin embargo, este verano 2026 trae un cambio rotundo: los lentes medios ovalados se perfilan como el accesorio estrella de la temporada. Con un aire moderno, elegante y adaptable a todos los estilos, son la opción preferida de quienes buscan renovar su look con un toque actual.

Inspirados en la moda de los años 90, estos lentes presentan una forma alargada y estilizada que favorece distintos tipos de rostro y aporta un aire retro-chic inconfundible. A diferencia de los modelos redondos, la silueta ovalada resulta más refinada y favorecedora, ideal para quienes priorizan la elegancia sin perder frescura.

lentes de sol medios ovalados
Los lentes redondos no van m&aacute;s y se imponen los anteojos de sol ovalados como la tendencia de la temporada de verano.

Los lentes de sol medio ovalados: la nueva tendencia del verano 2026

Las principales marcas de moda ya incorporaron los lentes de sol medio ovalados a sus nuevas colecciones, apostando por materiales nobles como acetato y metal, que garantizan comodidad, resistencia y durabilidad.

Además, los diseños llegan en múltiples versiones: desde los clásicos negros y carey hasta tonos metalizados o translúcidos que aportan un guiño futurista y sofisticado.

lentes de sol medios ovalados (2)

Cómo incorporar los lentes ovalados a tu look diario

Los lentes medios ovalados combinan con cualquier outfit y se adaptan a distintos estilos:

  • Look urbano: los lentes medio ovalados se pueden combinar con camperas de cuero y jeans ajustados, suman un aire moderno y desenfadado.
lentes de sol medios ovalados (3)
Los lentes de sol medios ovalados se adaptan a los looks urbanos.

  • Estilo bohemio: acompañados de vestidos largos y tonos tierra, los lentes medio ovalados aportan un toque relajado y natural.
lentes de sol medios ovalados (5)
Los lentes de sol medios ovalados combinan con un estilo bohemio.

  • Versión chic: con detalles metálicos o colores brillantes, estos lentes realzan cualquier look de día o de noche.
lentes de sol medios ovalados (6)
En su versi&oacute;n chic, los lentes de sol ovalados funcionan para looks de d&iacute;a y de noche.

Todo indica que este será el año de los anteojos ovalados, un modelo que equilibra nostalgia noventosa con diseño contemporáneo. Son prácticos, elegantes y favorecedores, y se posicionan como el nuevo básico del verano 2026.

lentes de sol medios ovalados (4)
Los lentes de sol ovalados evocan una est&eacute;tica noventosa.

Así, los clásicos lentes redondos ceden su lugar a una versión más actual y sofisticada, ideal para quienes quieren marcar tendencia sin perder autenticidad.

