Adiós a los lentes de sol redondos: el nuevo modelo que arrasa este verano 2026

Además, los diseños llegan en múltiples versiones: desde los clásicos negros y carey hasta tonos metalizados o translúcidos que aportan un guiño futurista y sofisticado.

lentes de sol medios ovalados (2)

Cómo incorporar los lentes ovalados a tu look diario

Los lentes medios ovalados combinan con cualquier outfit y se adaptan a distintos estilos:

Look urbano: los lentes medio ovalados se pueden combinar con camperas de cuero y jeans ajustados, suman un aire moderno y desenfadado.

lentes de sol medios ovalados (3) Los lentes de sol medios ovalados se adaptan a los looks urbanos.

Estilo bohemio: acompañados de vestidos largos y tonos tierra, los lentes medio ovalados aportan un toque relajado y natural.

lentes de sol medios ovalados (5) Los lentes de sol medios ovalados combinan con un estilo bohemio.

Versión chic: con detalles metálicos o colores brillantes, estos lentes realzan cualquier look de día o de noche.

lentes de sol medios ovalados (6) En su versión chic, los lentes de sol ovalados funcionan para looks de día y de noche.

Todo indica que este será el año de los anteojos ovalados, un modelo que equilibra nostalgia noventosa con diseño contemporáneo. Son prácticos, elegantes y favorecedores, y se posicionan como el nuevo básico del verano 2026.

lentes de sol medios ovalados (4) Los lentes de sol ovalados evocan una estética noventosa.

Así, los clásicos lentes redondos ceden su lugar a una versión más actual y sofisticada, ideal para quienes quieren marcar tendencia sin perder autenticidad.