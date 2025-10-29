Adiós a los lentes de sol redondos: el nuevo modelo que arrasa este verano 2026

Durante años, los lentes de sol redondos marcaron tendencia y fueron símbolo de estilo. Sin embargo, este verano 2026 trae un cambio rotundo: los lentes medios ovalados se perfilan como el accesorio estrella de la temporada. Con un aire moderno, elegante y adaptable a todos los estilos, son la opción preferida de quienes buscan renovar su look con un toque actual.
Inspirados en la moda de los años 90, estos lentes presentan una forma alargada y estilizada que favorece distintos tipos de rostro y aporta un aire retro-chic inconfundible. A diferencia de los modelos redondos, la silueta ovalada resulta más refinada y favorecedora, ideal para quienes priorizan la elegancia sin perder frescura.
Los lentes de sol medio ovalados: la nueva tendencia del verano 2026
Las principales marcas de moda ya incorporaron los lentes de sol medio ovalados a sus nuevas colecciones, apostando por materiales nobles como acetato y metal, que garantizan comodidad, resistencia y durabilidad.
Además, los diseños llegan en múltiples versiones: desde los clásicos negros y carey hasta tonos metalizados o translúcidos que aportan un guiño futurista y sofisticado.
Cómo incorporar los lentes ovalados a tu look diario
Los lentes medios ovalados combinan con cualquier outfit y se adaptan a distintos estilos:
- Look urbano: los lentes medio ovalados se pueden combinar con camperas de cuero y jeans ajustados, suman un aire moderno y desenfadado.
- Estilo bohemio: acompañados de vestidos largos y tonos tierra, los lentes medio ovalados aportan un toque relajado y natural.
- Versión chic: con detalles metálicos o colores brillantes, estos lentes realzan cualquier look de día o de noche.
Todo indica que este será el año de los anteojos ovalados, un modelo que equilibra nostalgia noventosa con diseño contemporáneo. Son prácticos, elegantes y favorecedores, y se posicionan como el nuevo básico del verano 2026.
Así, los clásicos lentes redondos ceden su lugar a una versión más actual y sofisticada, ideal para quienes quieren marcar tendencia sin perder autenticidad.