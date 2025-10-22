Cómo usar bermudas con botas: la nueva tendencia del verano 2026 que arrasa entre las europeas

Las bermudas se consolidan como la opción ideal para los días cálidos, gracias a su ligereza y versatilidad. Por su parte, las botas altas suman estructura y estilo, transformando un conjunto sencillo en un outfit moderno y urbano.

La combinación de estas prendas resulta perfecta para quienes buscan innovar en su vestimenta sin sacrificar confort, y ya se empieza a ver en barrios porteños y ciudades del interior, reflejando cómo la moda local adapta tendencias internacionales con un toque propio. De hecho, va a ser un outfit que veremos en las bodegas mendocinas.