Cómo usar bermudas con botas: la nueva tendencia del verano 2026 que arrasa entre las europeas

En el panorama de la moda argentina, el verano trae una propuesta que sorprende: bermudas combinadas con botas altas. Entre las nuevas tendencias del verano 2025-2026, este combo logra un equilibrio entre frescura y audacia, ofreciendo un look cómodo pero con personalidad.
Las bermudas se consolidan como la opción ideal para los días cálidos, gracias a su ligereza y versatilidad. Por su parte, las botas altas suman estructura y estilo, transformando un conjunto sencillo en un outfit moderno y urbano.
La combinación de estas prendas resulta perfecta para quienes buscan innovar en su vestimenta sin sacrificar confort, y ya se empieza a ver en barrios porteños y ciudades del interior, reflejando cómo la moda local adapta tendencias internacionales con un toque propio. De hecho, va a ser un outfit que veremos en las bodegas mendocinas.
Tendencia de bermudas con botas: influencia europea
La combinación de bermudas con botas altas se impone en las calles de ciudades como Madrid, Berlín y Ámsterdam, adaptándose a looks casuales y sofisticados.
Esta tendencia tiene que ver con que las bermudas ofrecen comodidad en climas cálidos y las botas suman estilo y carácter al conjunto. Además, favorece un enfoque más sostenible al permitir usar las mismas piezas en distintas estaciones, reduciendo la necesidad de comprar continuamente.
Tendencias 2025: claves para combinar bermudas con botas
Sumarse a la tendencia de bermudas con botas puede ser más fácil de lo que parece si se prestan atención a ciertos detalles clave. La combinación correcta logra un equilibrio estético y evita que el conjunto luzca forzado o desproporcionado.
Sigue estos consejos de estilo:
- Elegir la bermuda adecuada: lo ideal son los modelos de corte recto o ligeramente entallados. Las bermudas demasiado anchas pueden generar un efecto desproporcionado al usarlas con botas, restando armonía al look.
- Altura de la bota: las botas que llegan hasta la rodilla o un poco por debajo son las más versátiles. Ayudan a equilibrar la proporción entre la pierna y la bermuda, logrando un estilo moderno sin sobrecargar la silueta.
- Telas y materiales: las botas de cuero, gamuza o telas resistentes son apuestas seguras. En tanto, las bermudas en lino, algodón o mezclas ligeras permiten frescura y comodidad, sin sacrificar estilo.
- Combinación de colores: los tonos neutros y tierra funcionan en múltiples ocasiones, mientras que estampados o colores más intensos aportan un toque contemporáneo.
- Accesorios: los cinturones, chaquetas livianas y bolsos de tamaño medio completan el look, logrando un conjunto equilibrado y con personalidad.