Inicio Belleza Botas
Frescura y sofisticación

Cómo usar bermudas con botas: la nueva tendencia del verano 2026 que arrasa entre las europeas

Descubre las últimas tendencias de moda combinando botas y bermudas para un look urbano y moderno este verano.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las bermudas con botas son una de las tendencias más fuertes del verano 2026.

Las bermudas con botas son una de las tendencias más fuertes del verano 2026.

En el panorama de la moda argentina, el verano trae una propuesta que sorprende: bermudas combinadas con botas altas. Entre las nuevas tendencias del verano 2025-2026, este combo logra un equilibrio entre frescura y audacia, ofreciendo un look cómodo pero con personalidad.

Las bermudas se consolidan como la opción ideal para los días cálidos, gracias a su ligereza y versatilidad. Por su parte, las botas altas suman estructura y estilo, transformando un conjunto sencillo en un outfit moderno y urbano.

La combinación de estas prendas resulta perfecta para quienes buscan innovar en su vestimenta sin sacrificar confort, y ya se empieza a ver en barrios porteños y ciudades del interior, reflejando cómo la moda local adapta tendencias internacionales con un toque propio. De hecho, va a ser un outfit que veremos en las bodegas mendocinas.

bermudas con botas 5
Las bermudas combinadas con botas altas son una de las tendencias m&aacute;s destacadas de la temporada de verano 2026.

Las bermudas combinadas con botas altas son una de las tendencias más destacadas de la temporada de verano 2026.

Tendencia de bermudas con botas: influencia europea

La combinación de bermudas con botas altas se impone en las calles de ciudades como Madrid, Berlín y Ámsterdam, adaptándose a looks casuales y sofisticados.

Esta tendencia tiene que ver con que las bermudas ofrecen comodidad en climas cálidos y las botas suman estilo y carácter al conjunto. Además, favorece un enfoque más sostenible al permitir usar las mismas piezas en distintas estaciones, reduciendo la necesidad de comprar continuamente.

bermudas con botas 4
Las bermudas con botas son una tendencia europea que ya pisa fuerte en Argentina.

Las bermudas con botas son una tendencia europea que ya pisa fuerte en Argentina.

Tendencias 2025: claves para combinar bermudas con botas

Sumarse a la tendencia de bermudas con botas puede ser más fácil de lo que parece si se prestan atención a ciertos detalles clave. La combinación correcta logra un equilibrio estético y evita que el conjunto luzca forzado o desproporcionado.

Sigue estos consejos de estilo:

  • Elegir la bermuda adecuada: lo ideal son los modelos de corte recto o ligeramente entallados. Las bermudas demasiado anchas pueden generar un efecto desproporcionado al usarlas con botas, restando armonía al look.
  • Altura de la bota: las botas que llegan hasta la rodilla o un poco por debajo son las más versátiles. Ayudan a equilibrar la proporción entre la pierna y la bermuda, logrando un estilo moderno sin sobrecargar la silueta.
  • Telas y materiales: las botas de cuero, gamuza o telas resistentes son apuestas seguras. En tanto, las bermudas en lino, algodón o mezclas ligeras permiten frescura y comodidad, sin sacrificar estilo.
  • Combinación de colores: los tonos neutros y tierra funcionan en múltiples ocasiones, mientras que estampados o colores más intensos aportan un toque contemporáneo.
  • Accesorios: los cinturones, chaquetas livianas y bolsos de tamaño medio completan el look, logrando un conjunto equilibrado y con personalidad.
bermudas con botas 3
Las bermudas de jean con botas altas brindan un look descontracturado.

Las bermudas de jean con botas altas brindan un look descontracturado.

bermudas con botas 2
Es importante acompa&ntilde;ar los looks con accesorios como gafas o bolsos.

Es importante acompañar los looks con accesorios como gafas o bolsos.

bermudas con botas 1
La combinaci&oacute;n de camisas con bermudas y botas altas brindan un look relajado.

La combinación de camisas con bermudas y botas altas brindan un look relajado.

bermudas con botas
La combinaci&oacute;n de bermudas con botas se adapta a cualquier look sofisticado.

La combinación de bermudas con botas se adapta a cualquier look sofisticado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar