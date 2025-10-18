Tendencias verano 2026: 3 pantalones frescos y cancheros que no te pueden faltar

Adaptarse al calor del verano no tiene por qué significar que hay que renunciar al estilo. Las tendencias de pantalones para el verano 2026 traen diseños ligeros, frescos y versátiles, ideales para moverse con comodidad por la ciudad o la oficina sin perder elegancia ni pasar calor.
Aunque muchas veces asociamos el verano con vestidos o shorts, las nuevas tendencias de pantalones para el verano 2026 demuestran que es posible combinar funcionalidad y estilo. Estos tres modelos son livianos, con siluetas amplias y colores frescos, por lo que se perfilan como los aliados perfectos para usar toda la temporada.
Los tres pantalones del verano 2026: las últimas tendencias
Bermudas
Las bermudas se imponen como la prenda infaltable de la temporada, combinando comodidad y estilo en un solo look. Se van a ver en telas como lino, algodón o mezclas ligeras, y son perfectas para moverse con libertad y mantenerte fresca durante los días más calurosos.
Este verano se llevarán en tonos neutros y pasteles como en estampados florales y rayas. Lo mejor es que se adaptan a cualquier plan del día a día.
¿Con qué se usan? Se lucen con tops ajustados, camisas oversize o blusas ligeras, y se complementan con sandalias, zapatillas o mocasines para un estilo relajado pero cuidado.
Capri
Los pantalones capri regresan como una de las prendas más deseadas del verano 2025 por su comodidad y versatilidad. Son frescos y fáciles de combinar, se lucen con remeras básicas, camisas abiertas o blazers livianos, adaptándose tanto a un paseo de tarde como a un look de oficina informal.
Gracias a su largo a media pierna, los pantalones capri ofrecen el equilibrio perfecto entre confort y elegancia. Es un clásico imprescindible de esta temporada.
Pantalones fluidos
La comodidad se viste de moda con los pantalones livianos. Sueltos y con cintura elástica, son la opción perfecta para quienes quieren moverse libremente sin renunciar al estilo. Los tejidos frescos como lino y viscosa los hacen ideales para cualquier plan: desde reuniones en la oficina hasta salidas casuales.
Entre las tendencias de verano 2026 destacan los pantalones fluidos en tonos claros, estampados delicados o looks monocromáticos. Con cortes amplios y diseños que favorecen la libertad de movimiento, se convierten en un básico imprescindible para disfrutar del calor sin sacrificar elegancia.