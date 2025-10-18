Tendencias verano 2026: 3 pantalones frescos y cancheros que no te pueden faltar

Las bermudas se imponen como la prenda infaltable de la temporada, combinando comodidad y estilo en un solo look. Se van a ver en telas como lino, algodón o mezclas ligeras, y son perfectas para moverse con libertad y mantenerte fresca durante los días más calurosos.

Este verano se llevarán en tonos neutros y pasteles como en estampados florales y rayas. Lo mejor es que se adaptan a cualquier plan del día a día.

¿Con qué se usan? Se lucen con tops ajustados, camisas oversize o blusas ligeras, y se complementan con sandalias, zapatillas o mocasines para un estilo relajado pero cuidado.

pantalones bermudas Bermudas de verano 2026: frescas, versátiles y con estilo.

Capri

Los pantalones capri regresan como una de las prendas más deseadas del verano 2025 por su comodidad y versatilidad. Son frescos y fáciles de combinar, se lucen con remeras básicas, camisas abiertas o blazers livianos, adaptándose tanto a un paseo de tarde como a un look de oficina informal.

Gracias a su largo a media pierna, los pantalones capri ofrecen el equilibrio perfecto entre confort y elegancia. Es un clásico imprescindible de esta temporada.

pantalón capri Pantalones capri: comodidad y estilo en cada look.

pantalón capri 1 Los pantalones capri combinan frescura y versatilidad para el verano.

Pantalones fluidos

La comodidad se viste de moda con los pantalones livianos. Sueltos y con cintura elástica, son la opción perfecta para quienes quieren moverse libremente sin renunciar al estilo. Los tejidos frescos como lino y viscosa los hacen ideales para cualquier plan: desde reuniones en la oficina hasta salidas casuales.

Entre las tendencias de verano 2026 destacan los pantalones fluidos en tonos claros, estampados delicados o looks monocromáticos. Con cortes amplios y diseños que favorecen la libertad de movimiento, se convierten en un básico imprescindible para disfrutar del calor sin sacrificar elegancia.