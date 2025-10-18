Inicio Belleza Pantalón
Tendencias verano 2026: 3 pantalones frescos y cancheros que no te pueden faltar

Estos pantalones para el verano 2026 son ligeros, versátiles y cancheros, ideales para armar tus looks esta temporada y hacerle frente al calor

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Adaptarse al calor del verano no tiene por qué significar que hay que renunciar al estilo. Las tendencias de pantalones para el verano 2026 traen diseños ligeros, frescos y versátiles, ideales para moverse con comodidad por la ciudad o la oficina sin perder elegancia ni pasar calor.

Aunque muchas veces asociamos el verano con vestidos o shorts, las nuevas tendencias de pantalones para el verano 2026 demuestran que es posible combinar funcionalidad y estilo. Estos tres modelos son livianos, con siluetas amplias y colores frescos, por lo que se perfilan como los aliados perfectos para usar toda la temporada.

Los tres pantalones del verano 2026: las últimas tendencias

Bermudas

Las bermudas se imponen como la prenda infaltable de la temporada, combinando comodidad y estilo en un solo look. Se van a ver en telas como lino, algodón o mezclas ligeras, y son perfectas para moverse con libertad y mantenerte fresca durante los días más calurosos.

Este verano se llevarán en tonos neutros y pasteles como en estampados florales y rayas. Lo mejor es que se adaptan a cualquier plan del día a día.

¿Con qué se usan? Se lucen con tops ajustados, camisas oversize o blusas ligeras, y se complementan con sandalias, zapatillas o mocasines para un estilo relajado pero cuidado.

Capri

Los pantalones capri regresan como una de las prendas más deseadas del verano 2025 por su comodidad y versatilidad. Son frescos y fáciles de combinar, se lucen con remeras básicas, camisas abiertas o blazers livianos, adaptándose tanto a un paseo de tarde como a un look de oficina informal.

Gracias a su largo a media pierna, los pantalones capri ofrecen el equilibrio perfecto entre confort y elegancia. Es un clásico imprescindible de esta temporada.

Pantalones fluidos

La comodidad se viste de moda con los pantalones livianos. Sueltos y con cintura elástica, son la opción perfecta para quienes quieren moverse libremente sin renunciar al estilo. Los tejidos frescos como lino y viscosa los hacen ideales para cualquier plan: desde reuniones en la oficina hasta salidas casuales.

Entre las tendencias de verano 2026 destacan los pantalones fluidos en tonos claros, estampados delicados o looks monocromáticos. Con cortes amplios y diseños que favorecen la libertad de movimiento, se convierten en un básico imprescindible para disfrutar del calor sin sacrificar elegancia.

