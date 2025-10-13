La bermuda es la prenda de moda. Imagen: Freepik.

El short de jean ha sido el clásico indiscutido de la temporada primavera-verano durante años. Es una prenda cómoda, versátil y con un aire relajado que combina con todo, por eso es un básico del guardarropa femenino. Sin embargo, como toda moda, las tendencias se renuevan y lo que parecía eterno ahora tiene competencia.

Esta temporada, el clásico denim corto empieza a ceder terreno ante una prenda que promete ser la nueva favorita de las fashionistas. Se trata de una pieza más elegante, más cómoda y con un estilo que se adapta a múltiples ocasiones. Este reemplazo llega para transformar los looks primaverales y darle un giro moderno a la silueta.

Se trata de las bermudas, una prenda que vuelve con fuerza y se posiciona como la estrella del 2025. Desde pasarelas hasta looks urbanos, las bermudas se imponen por su toque chic y su capacidad de combinar con todo. Esta tendencia no solo marca el fin del reinado del short de jean, sino también el comienzo de una nueva era en la moda veraniega.

Tres formas de usar bermuda siguiendo las tendencias

Para un look urbano y sofisticado, pero sin dejar de lado la comodidad, puedes usar una bermuda de jean celeste con ruedo desflecado, con un body negro ajustado y un blazer oversized en tono marrón, logrando un equilibrio perfecto entre lo relajado y lo elegante. Además, puedes sumar un cinturón negro con hebilla metálica para marcar la cintura, unas gafas de sol oscuras y una cartera negra para completar el outfit minimalista.

Un look urbano y minimalista con bermuda. Imagen: ELLE.

Otra alternativa para un look elegante, minimalista y equilibrado es usar bermudas amplias de corte sastre en color negro. Combina con un chaleco largo negro tipo blazer, sin mangas y con botones frontales, creando un juego de largos muy sofisticado que estiliza la figura y añade movimiento al conjunto. Además, puedes sumar unos zapatos clásicos en punta y una cartera negra.

Otra opci&oacute;n es usar bermudas amplias de corte sastre. Imagen: ELLE.

Otro look urbano y elegante combina una bermuda de jean de corte amplio y a la rodilla con botas altas negras de caña media, creando un contraste moderno. Puedes acompañar con una remera blanca básica y un tapado largo gris oscuro, que aporta estructura y un aire sofisticado. Para darle un toque de color puedes agregar una cartera naranja y un accesorio que suma frescura.

Look con bermuda y botas ca&ntilde;a media. Imagen: ELLE.

