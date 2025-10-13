Tres formas de usar bermuda siguiendo las tendencias

Para un look urbano y sofisticado, pero sin dejar de lado la comodidad, puedes usar una bermuda de jean celeste con ruedo desflecado, con un body negro ajustado y un blazer oversized en tono marrón, logrando un equilibrio perfecto entre lo relajado y lo elegante. Además, puedes sumar un cinturón negro con hebilla metálica para marcar la cintura, unas gafas de sol oscuras y una cartera negra para completar el outfit minimalista.

look con bermuda Un look urbano y minimalista con bermuda. Imagen: ELLE.

Otra alternativa para un look elegante, minimalista y equilibrado es usar bermudas amplias de corte sastre en color negro. Combina con un chaleco largo negro tipo blazer, sin mangas y con botones frontales, creando un juego de largos muy sofisticado que estiliza la figura y añade movimiento al conjunto. Además, puedes sumar unos zapatos clásicos en punta y una cartera negra.

LOOK BERMUDA COOL Otra opción es usar bermudas amplias de corte sastre. Imagen: ELLE.

Otro look urbano y elegante combina una bermuda de jean de corte amplio y a la rodilla con botas altas negras de caña media, creando un contraste moderno. Puedes acompañar con una remera blanca básica y un tapado largo gris oscuro, que aporta estructura y un aire sofisticado. Para darle un toque de color puedes agregar una cartera naranja y un accesorio que suma frescura.