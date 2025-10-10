Inicio Belleza campera
Adiós a la campera de cuero: el abrigo tendencia que es perfecto para armar tus looks esta primavera

Es hora de guarda tu campera de cuero en tu armario. Aprende cómo combinar el abrigo clásico que seguro tienes

Paula García
Paula García
La modelo Elsa Hosk luce una campera de cuero. Imagen: Elle.

Llegó la primavera y las temperaturas suaves comienzan a modificar el guardarropas. En este contexto, la típica campera de cuero pierde protagonismo frente a otras opciones más acordes a la temporada. A continuación, exploramos las tendencias que se han visto en las ciudades íconos de la moda.

El denim recupera protagonismo con fuerza esta primavera. La campera de jean se presenta en versiones oversize, con detalles desgastados y lavados claros, por lo que se adapta fácil a distintos estilos. Se posiciona como una pieza clave para looks urbanos, combinando perfectamente con vestidos estampados, faldas midi o pantalones amplios en tonos neutros.

La versatilidad que tiene la campera de jean la convierte en una prenda fundamental para el uso diario. Puede utilizarse sobre remeras básicas, camisas delicadas, blusas con volados, remeras con lentejuelas o tops coloridos para generar contraste de texturas.

look de jean
Un look total denim combinado con stilettos negros con tachas y una cartera a juego. Imagen: Vogue.

Otras camperas tendencia para la primavera

Esta temporada otros abrigo tendencia es la chaqueta con flecos al estilo boho, que evoca prendas holgadas, estampados florales románticos, colores tierra y vibrantes. Este tipo de camperas elevan cualquier estilismo y son imprescindibles para cualquier festival o evento.

Las chaquetas con flecos de moda coinciden con otras tendencias tan virales como la ‘western’, dada la conexión con la naturaleza que comparten. De este modo, no extraña ver las chaquetas de flecos junto a botas texanas, sombreros y, lo más importante, fabricadas con tejidos.

campera con flecos
La campera con flecos es una de las tendencias del momento. Imagen: Vogue.

Otra prenda imprescindible esta primavera es el blazer o las chaquetas de traje con hombreras. Pueden ser modelos estampados, con rayas o lisos, pero generalmente se usan oversized. Se adaptan y se acercan al gusto personal de cada uno combinando con pantalones, faldas, zapatillas, sandalias y muchas otras prendas.

A su vez, las cazadoras de esencia deportiva están cada vez más presentes en los looks de primavera. Esta prenda se mezcla con ropa de fiesta y delicada originando una tendencia de contraste y disruptiva. En este punto, los amantes de la moda intentan profundizar la capacidad para unir prendas que son antagónicas. Puede tratarse de una chaqueta deportiva con cremallera con un vestido de lentejuelas y zapatos de bailarina. La creatividad es la mejor guía.

