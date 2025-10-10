Adiós a la campera de cuero: el abrigo tendencia que es perfecto para armar tus looks esta primavera

look de jean Un look total denim combinado con stilettos negros con tachas y una cartera a juego. Imagen: Vogue.

Otras camperas tendencia para la primavera

Esta temporada otros abrigo tendencia es la chaqueta con flecos al estilo boho, que evoca prendas holgadas, estampados florales románticos, colores tierra y vibrantes. Este tipo de camperas elevan cualquier estilismo y son imprescindibles para cualquier festival o evento.

Las chaquetas con flecos de moda coinciden con otras tendencias tan virales como la ‘western’, dada la conexión con la naturaleza que comparten. De este modo, no extraña ver las chaquetas de flecos junto a botas texanas, sombreros y, lo más importante, fabricadas con tejidos.

campera con flecos La campera con flecos es una de las tendencias del momento. Imagen: Vogue.

Otra prenda imprescindible esta primavera es el blazer o las chaquetas de traje con hombreras. Pueden ser modelos estampados, con rayas o lisos, pero generalmente se usan oversized. Se adaptan y se acercan al gusto personal de cada uno combinando con pantalones, faldas, zapatillas, sandalias y muchas otras prendas.

A su vez, las cazadoras de esencia deportiva están cada vez más presentes en los looks de primavera. Esta prenda se mezcla con ropa de fiesta y delicada originando una tendencia de contraste y disruptiva. En este punto, los amantes de la moda intentan profundizar la capacidad para unir prendas que son antagónicas. Puede tratarse de una chaqueta deportiva con cremallera con un vestido de lentejuelas y zapatos de bailarina. La creatividad es la mejor guía.