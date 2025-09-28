Inicio Belleza Moda
Tres formas de usar tu pantalón negro favorito siguiendo las tendencias de moda

Te dejamos tres ideas para vestir un pantalón negro, y que no parezca que siempre llevas lo mismo. Pon a prueba tu ingenio y conviértete en una experta en moda

Paula García
Por Paula García [email protected]
Explora ideas para llevar un pantalón negro de vestir. Imagen: Instagram.

El pantalón negro de vestir es una pieza clásica que siempre debes tener en el guardarropas. Es uno de esos básicos que suele estar entre las tendencias de moda, y que se puede combinar con muchos estilos, formal, casual, para ir a trabajar o incluso para ir a tomar un café con amigas.

En un primer vistazo, los pantalones de vestir son perfectos para ir a la oficina y porque los puedes complementar con un buen saco o blazer americano. Sin embargo, cuando tienes el par correcto y un poco de creatividad, las posibilidades son infinitas.

Puedes lograr looks modernos, muy atractivos, e incluso te pueden sacar de apuros cuando no sabes qué ponerte. Además, el color negro es neutro, así que va con todo, es sencillo, casual, atemporal, se puede actualizar simplemente combinando con las prendas y accesorios correctos.

look pantalon negro
Aprende cómo combinar un pantalón negro de vestir. Imagen: Vogue.

Aunque tiene un aire formal, se puede combinar de muchas maneras. De esta forma, puedes usarlo varios días en la semana, y que no parezca que siempre llevas lo mismo. A continuación, te dejamos tres ideas para lucir un pantalón negro de vestir como una experta en moda.

Tres looks con pantalón negro de vestir

Si quieres ir vestida con un look formal a la oficina puedes lucir un pantalón negro con corte de vestir, combinado con una camisa blanca básica y un saco negro. Es un outfit clásico que nunca falla, al que puedes darle tu propio estilo con el calzado, los accesorios y el peinado. Puedes llevar botas negras o zapatillas blancas para descontracturar, además de sumar anillos, y una cadenita.

look pantalon negro de vestir
Valentina Collado, Fashion Director en Vogue Mexico & Latin America, luciendo un pantalón negro de vestir.

Para una opción moderna y fashionista se puede combinar el pantalón de vestir negro con un top o camisa de seda que sea de un color vibrante como fucsia, verde esmeralda o naranja intenso. Puedes sumar un cinturón metálico fino que marque la cintura y unos tacones en nude o dorados. Para elevar aún más el look, suma un clutch o bolso pequeño y accesorios dorados en capas.

pantalon y corset negro

Otra opción es llevar el pantalón negro con un crop top estructurado o un corset moderno. Puedes sumar un blazer oversize en contraste en tonos pastel o el que tengas en casa. Completa el look con gafas de sol, una cartera, y zapatillas o mocasines para darle un aire urbano chic.

