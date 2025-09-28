Tres formas de usar tu pantalón negro favorito siguiendo las tendencias de moda

look pantalon negro Aprende cómo combinar un pantalón negro de vestir. Imagen: Vogue.

Aunque tiene un aire formal, se puede combinar de muchas maneras. De esta forma, puedes usarlo varios días en la semana, y que no parezca que siempre llevas lo mismo. A continuación, te dejamos tres ideas para lucir un pantalón negro de vestir como una experta en moda.

Tres looks con pantalón negro de vestir

Si quieres ir vestida con un look formal a la oficina puedes lucir un pantalón negro con corte de vestir, combinado con una camisa blanca básica y un saco negro. Es un outfit clásico que nunca falla, al que puedes darle tu propio estilo con el calzado, los accesorios y el peinado. Puedes llevar botas negras o zapatillas blancas para descontracturar, además de sumar anillos, y una cadenita.

look pantalon negro de vestir Valentina Collado, Fashion Director en Vogue Mexico & Latin America, luciendo un pantalón negro de vestir.

Para una opción moderna y fashionista se puede combinar el pantalón de vestir negro con un top o camisa de seda que sea de un color vibrante como fucsia, verde esmeralda o naranja intenso. Puedes sumar un cinturón metálico fino que marque la cintura y unos tacones en nude o dorados. Para elevar aún más el look, suma un clutch o bolso pequeño y accesorios dorados en capas.

pantalon y corset negro

Otra opción es llevar el pantalón negro con un crop top estructurado o un corset moderno. Puedes sumar un blazer oversize en contraste en tonos pastel o el que tengas en casa. Completa el look con gafas de sol, una cartera, y zapatillas o mocasines para darle un aire urbano chic.