Huevos de cristal en lugar de una pasarela: el show más viral del Milan Fashion Week

Una reconocida marca de moda presentó sus modelos primavera-verano 2026 en el Milan Fashion Week, dentro de cápsulas transparentes distribuidas en la ciudad

Paula García
Una reconocida firma de moda hizo la presentación de su colección primavera-verano en cápsulas transparentes. Imagen: Instagram.

Del 23 al 29 de septiembre se lleva a cabo Milan Fashion Week, donde los diseñadores y las marcas organizan distintos eventos y desfiles para presentar sus próximas colecciones de moda a la industria y al público. Esta vez, Milán fue el escenario de una firma que ideó una búsqueda interactiva de huevos de cristal con modelos adentro.

Diesel, la marca de moda italiana fundada por Renzo Rosso en 1978 y conocida por su enfoque en prendas innovadoras de alta calidad, transformó la presentación de su colección primavera-verano en una experiencia pública y abierta durante el 23 de septiembre.

En lugar de utilizar la clásica pasarela con front row, modelos y jerarquías implícitas, Diesel llevó su propuesta a las calles de Milán. La firma instaló 55 cápsulas transparentes en forma de huevo en distintos puntos de la ciudad. Cada empaque, contenía un look completo diseñado por Glenn Martens, director creativo de Diesel, y se convirtió en una instalación urbana que invitaba a los peatones a detenerse, observar y participar.

La firma llam&oacute; a la presentaci&oacute;n "La caza de huevos Diesel". Imagen: Instagram.

La firma llamó a la presentación "La caza de huevos Diesel". Imagen: Instagram.

Semana de la Moda disruptiva

A través de este formato, la marca no sólo exhibió su colección, sino que también creó una experiencia de marketing directo en la vía pública, donde la interacción fue tan importante como la estética.

Las cápsulas incluyeron tecnología móvil para fomentar la participación. Cada huevo llevaba un código QR que, al ser escaneado, desbloqueaba recompensas. Los premios iban desde un look completo hasta piezas de denim o accesorios de la marca.

Así, la firma de moda transformó una simple presentación de su colección en un juego urbano que apelaba tanto a locales como a turistas. Finalmente, el evento concluyó con un concierto gratuito en Piazza Beccaria para reforzar la idea de comunidad y acceso abierto.

Al contrario de los eventos típicos de Fashion Week, que incluyen audiencias selectas, la experiencia de Diesel buscó atraer a un público amplio, conectando a la marca con una generación acostumbrada la inmediatez y la interacción con las redes sociales.

