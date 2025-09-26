Huevos de cristal en lugar de una pasarela: el show más viral del Milan Fashion Week

diesel primavera verano 2026 La firma llamó a la presentación "La caza de huevos Diesel". Imagen: Instagram.

Semana de la Moda disruptiva

A través de este formato, la marca no sólo exhibió su colección, sino que también creó una experiencia de marketing directo en la vía pública, donde la interacción fue tan importante como la estética.

Las cápsulas incluyeron tecnología móvil para fomentar la participación. Cada huevo llevaba un código QR que, al ser escaneado, desbloqueaba recompensas. Los premios iban desde un look completo hasta piezas de denim o accesorios de la marca.

Embed - Diesel on Instagram: "The Diesel Egg Hunt. Coming soon for the #DieselSS26 Runway Show. Register. Hunt. Win prizes. Free and open to the public Sept. 23, 7:30-11 pm in Milan City Centre. Livestream hosted by a special guest begins at 8:15 pm CET. Find all the details at the link in bio. #ForSuccesfulLiving" View this post on Instagram A post shared by Diesel (@diesel)

Así, la firma de moda transformó una simple presentación de su colección en un juego urbano que apelaba tanto a locales como a turistas. Finalmente, el evento concluyó con un concierto gratuito en Piazza Beccaria para reforzar la idea de comunidad y acceso abierto.

Al contrario de los eventos típicos de Fashion Week, que incluyen audiencias selectas, la experiencia de Diesel buscó atraer a un público amplio, conectando a la marca con una generación acostumbrada la inmediatez y la interacción con las redes sociales.