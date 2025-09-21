Eros Ramazzotti quiso besar a Evangelina Anderson en plena calle de Milán: la foto

evangelina anderson eros ramazzotti El explosivo encuentro entre Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti.

Fue una de las acompañantes de Evangelina Anderson la que grabó el momento y lo compartió en su cuenta de Instagram generando toda una revolución en segundos. "Alguien se enamoró", escribió.

Evangelina Anderson mostró a su "nuevo novio"

Tras su paso por las playas mexicanas, Evangelina Anderson desembarcó en Europa junto a un grupo de amigas y desde allí sorprendió con una postal posando con una estatua de Sigmund Freud.

"Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio", escribió Evangelina Anderson mientras en las redes siguen relacionándola con diversos candidatos. Días antes, la top se refirió a los rumores sobre Leandro Paredes.

evangelina anderson milan La foto de Evangelina Anderson en Europa que se hizo viral.

La rubia le escribió a Karina Iavícoli y desmintió los rumores de forma contundente. "Estoy con mis papás, mi hermana, ellos tampoco están bien. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, arrancó Evangelina.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.