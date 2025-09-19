¡Se supo! El escándalo secreto que protagonizó Camila Galante ¿por culpa de Evangelina Anderson?

evangelina camila La tremenda reacción de Camila Galante al enterarse de los rumores de Leandro Paredes y Evangelina Anderson.

"Cuando recibe la noticia me dicen que no estuvo con la mejor de las ondas, que le pidió explicaciones a su marido, e hizo que no acudiera a la tapa", agregó sobre la drástica decisión que tomó Camila Galante.

El tremendo plan de Evangelina Anderson para que no hablen del romance con Leandro Paredes

Días atrás se viralizó un video de Evangelina Anderson paseando con un hombre en un shopping de México, y donde incluso habrían visto mimos y caricias.

En LAM incluso revelaron la identidad de su acompañante: Juan José Purata. El futbolista es defensor del club Tigres de México y fue convocado en varias oportunidades a la selección nacional de ese país. Sin embargo, llamó la atención que la grabación se filtrara en medio de fuertes rumores del romance que habrían tenido Evangelina Anderson y Leandro Paredes.

Paula Varela habló de esto y expresó que el video habría sido elaborado para distraer la atención de Leandro Paredes. "Me dicen que esto fue hecho a propósito, él sale de espaldas para que todos duden quién es; alguien filma. Lo que sabemos es que ella armó esta escena con un tipo para que digamos que está con este jugador”.

evangelina anderson video shopping

Aseguran que Evangelina Anderson filtró un video para que no se hable de los rumores que la vinculan con Leandro Paredes.

"A mí me llega que no están juntos, pero que este romance con un hombre casado la ensucia y no le gusta y que sale a hacer esto para que hablemos de Evangelina con otra persona”, agregó la periodista.

El desesperado pedido de Evangelina Anderson tras el rumor sobre su affaire con un hombre casado

Yanina Latorre explicó que Evangelina Anderson habló con el sitio Primicias Ya donde aseguró que jamás estaría con un hombre comprometido y luego se arrepintió y exigió al portal que bajara la nota de su página.

yanina evangelina hombre casado El pedido de Evangelina en medio de los rumores.

Como si no fuera suficiente, fue por más y reveló más detalles sobre la nueva relación de Evangelina."A mí lo que no me gusta es que se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes", lanzó."Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue", cerró picantísima.