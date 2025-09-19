Desde Córdoba, Nati Jota se mostró en microbikini atigrada y causó enorme evuelo

nati jota bikini Nati Jota se msotró en microbikini desde Córdoba.

Días antes, Nati Jota volvió a mostrar su lomazo pero desde el gimnasio. Orgullosa de su look deportivo, Nati se fotografió frente al espejo y acompañó su selfie con un picante mensaje. "Les deseo mi autoestima despúes de entrenar en la golden hour per no el resto del tiempo", escribió junto al tema "Vicio", de Charly García de fondo.

Nati Jota deslumbró con su bikini culotte

Si bien ya regresó al país, Nati Jota sorprendió a sus seguidores con imágenes inéditas de sus vacaciones donde no dudó en presumir su faceta más sexy.

Entre las fotos que eligió, Nati Jota se la jugó luciendo una microbikini de bombacha culotte a rayas tejida al crochet de lo más original. Además, la influencer acompañó el álbum con un atrevido mensaje.

"SIgo siendo solo una chica que quiere bebotear y ver si el que le gusta le pone like. Espero que ponga like sin leer", comentó divertida esperando reacciones.

Las fotos de Nati Jota de fiesta en la noche europea

Nati Jota dejó la playa de lado para encender la noche europea asistiendo a una de las fiestas más exclusivas de la temporada de verano.

Para su salida, Nati Jota destacó sus piernas y bronceado con un mini vestido de transparencias estampadas y sus fotos estallaron las redes.

Días antes, Nati no solo causó sensación con su figura sino que sorprendió a sus seguidores al comunicar que estará viviendo en un barco.