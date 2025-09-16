"Les deseo mi autoestima", Nati Jota mostró sus calzas extra small desde el gym

Tras cautivar a sus followers con explosivas postales de sus vacaciones en el verano europeo, Nati Jota volvió a su intensa rutina de entrenamiento.
Fanática del fitness, Nati Jota no se pierde ni un día de su plan, compartiendo en sus redes su evolución y aprovechando cada visita al gym para presumir su figura.
Además, Nati Jota sube la vara con los outfits deportivos que elige, jugándosela con diseños súper sexys como las calzas extra small que eligió en este ocasión.
Orgullosa de su look, Nati se fotografió frente al espejo y acompañó su selfie con un picante mensaje. "Les deseo mi autoestima despúes de entrenar en la golden hour per no el resto del tiempo", escribió junto al tema "Vicio", de Charly García de fondo.
Si bien ya regresó al país, Nati Jota sorprendió a sus seguidores con imágenes inéditas de sus vacaciones donde no dudó en presumir su faceta más sexy.
Entre las fotos que eligió, Nati Jota se la jugó luciendo una microbikini de bombacha culotte a rayas tejida al crochet de lo más original. Además, la influencer acompañó el álbum con un atrevido mensaje.
"SIgo siendo solo una chica que quiere bebotear y ver si el que le gusta le pone like. Espero que ponga like sin leer", comentó divertida esperando reacciones.
Nati Jota dejó la playa de lado para encender la noche europea asistiendo a una de las fiestas más exclusivas de la temporada de verano.
Para su salida, Nati Jota destacó sus piernas y bronceado con un mini vestido de transparencias estampadas y sus fotos estallaron las redes.
Días antes, Nati no solo causó sensación con su figura sino que sorprendió a sus seguidores al comunicar que estará viviendo en un barco.