Pasión en las duchas de Gran Hermano: las imágenes más fuertes

nenu zunino baño Nenu López y Zunino a los besos en las duchas de Gran Hermano.

Al terminar, Nenu y Zunino sellaron su encuentro con un beso que quedó registrado por las cámaras. "Al fin me saqué las ganas", dijo el joven emocionado.

Charlotte Caniggia harta de Gran Hermano

Charlotte Caniggia fue una de las famosas en ingresar a durante el repechaje en el que también regresaron algunos de los participantes expulsados.

Tras meses alejada de los medios y la televisión, Charlotte Caniggia regresó con todo y provocó toda una revolución en la casa y en las redes sociales por sus comentarios.

Desde el primer momento de su llegada, Charlotte se mostró muy molesta y enojado por la falta de higiene de la casa y, en las últimas horas habría tomado la decisión de irse definitivamente.

charlotte pelo sopa

Según se pudo ver en algunos clips, Charlotte Caniggia no soportaría más el clima que hay dentro de la casa, en especial la escalada de tensión por las continuas peleas y gritos entre varios de los participantes en forma constante.

La táctica secreta para hacer entrar a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Tras su impactante caída y consecuente salida de Gran Hermano 2026: Generación Dorada, Andrea del Boca regresó a la casa por todo lo alto y se filtraron todos los detalles de su entrada.

Si bien en un primer momento trascendió que Andrea del Boca participaría del repechaje junto a otros participantes eliminados de Gran Hermano, la actriz fue invitada especialmente a través de un Golden Ticket.

Al final del programa, Andrea del Boca hizo su gran regreso y, a diferencia del resto, apareció directamente en la casa cubriendo su rostro con un gran abanico de plumas y llevando una vincha de estrellas en su cabeza.

andrea del boca gran hermano

La vuelta de Andrea del Boca causó gran sorpresa, en especial luego de que saliera a la luz que todavía no tiene alta médica, por el tratamiento dental tras su golpe en la boca. Además, horas antes se filtró el acuerdo al que llegó con Telefé. "Consiguió el caché más alto de la historia de Gran Hermano en Argentina”, revelaron en Intrusos.