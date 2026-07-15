Antonela Roccuzzo festejó el triunfo de Argentina con un ex ganador de Gran Hermano

Esteban Morais presente en el paco de la familia de Messi y Antonela Roccuzzo.

Desde hace años que "Bam-Bam" se encuentra alejado de los medios y la televisión por lo que causó gran sorpresa su presencia en el palco de la familia Messi.

Antonela Roccuzzo lloró tras el gol de Enzo Fernández y el posterior triunfo de la Selección argentina

Anonela lloró este miércoles tras el gol del empate de la Selección argentina de Enzo Fernández ante Inglaterra y el posterior pasaje de la Albiceleste a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El video se viralizó.

Una de las imágenes que más conmovió a los hinchas fue la reacción de Antonela Roccuzzo después del agónico empate de la albiceleste.

Antonela Roccuzzo abraza a su padre, José.

Iban 40 minutos del segundo tiempo, cuando Enzo Fernández apareció en el momento más caliente del partido para marcar el 1-1 y devolverle la ilusión al equipo de Lionel Scaloni.

La transmisión oficial enfocó de inmediato a la tribuna, donde estaba Antonela Roccuzzo siguiendo el partido junto a su familia. Al ver entrar la pelota en el arco inglés la rosarina no pudo contener la emoción y largó el llanto.

Antonela pasó del sufrimiento a la emoción y abrazó a quienes la acompañaban y aplaudió el tanto de Enzo Fernández, en una de las postales más emotivas de la semifinal.

Miles de usuarios compartieron las imágenes de Antonela y destacaron que representó el sentimiento de millones de argentinos que vivían el partido con muchos nervios y emoción.

Antonela Roccuzzo festejó el pasaje de la Selección argentina a la final del Mundial

Antonela Roccuzzo festejó con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, su padre José Roccuzzo y familia de Lionel Messi celebraron la victoria de Argentina 2-1 Inglaterra. La Selección buscará la cuarta estrella ante España el domingo 19 de julio en New Jersey.