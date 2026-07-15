En LAM revelaron que Antonela Roccuzzo celebró uno de los goles junto a Esteban Morais, ex ganador de Gran Hermano. La esposa de Lionel Messi y su familia se abarazaron con "Bam-Bam", según reveló Pepe Ochoa.
Antonela Roccuzzo festejó el triunfo de Argentina con un ex ganador de Gran Hermano
Antonela Roccuzzo y su familia estuvieron acompañados por uno de los particpantes más famosos de Gran Hermano,
El panelista explicó que Antonela Roccuzzo y su familia son muy amigos de Esteban Morais, quien también es oriundo de Santa Fé.
Tras su triunfo en Gran Hermano, Esteban Morais participó de varios reality shows y hasta se lo relacionó sentimentalmente con Susana Giménez.
Desde hace años que "Bam-Bam" se encuentra alejado de los medios y la televisión por lo que causó gran sorpresa su presencia en el palco de la familia Messi.
Antonela Roccuzzo lloró tras el gol de Enzo Fernández y el posterior triunfo de la Selección argentina
Anonela lloró este miércoles tras el gol del empate de la Selección argentina de Enzo Fernández ante Inglaterra y el posterior pasaje de la Albiceleste a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El video se viralizó.
Una de las imágenes que más conmovió a los hinchas fue la reacción de Antonela Roccuzzo después del agónico empate de la albiceleste.
Iban 40 minutos del segundo tiempo, cuando Enzo Fernández apareció en el momento más caliente del partido para marcar el 1-1 y devolverle la ilusión al equipo de Lionel Scaloni.
La transmisión oficial enfocó de inmediato a la tribuna, donde estaba Antonela Roccuzzo siguiendo el partido junto a su familia. Al ver entrar la pelota en el arco inglés la rosarina no pudo contener la emoción y largó el llanto.
Antonela pasó del sufrimiento a la emoción y abrazó a quienes la acompañaban y aplaudió el tanto de Enzo Fernández, en una de las postales más emotivas de la semifinal.
Miles de usuarios compartieron las imágenes de Antonela y destacaron que representó el sentimiento de millones de argentinos que vivían el partido con muchos nervios y emoción.
Antonela Roccuzzo festejó el pasaje de la Selección argentina a la final del Mundial
Antonela Roccuzzo festejó con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, su padre José Roccuzzo y familia de Lionel Messi celebraron la victoria de Argentina 2-1 Inglaterra. La Selección buscará la cuarta estrella ante España el domingo 19 de julio en New Jersey.