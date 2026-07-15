Los mejores memes del histórico triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra

Como no podía ser de otra manera, el humor estuvo atravesado por temáticas que estuvieron permanentemente presente en el partido: la Guerra de Malvinas, y personajes históricos de cada uno de los países involucrados en la semifinal.

Más allá de las premoniciones y de la actitud de algunos futbolistas adentro del campo, mucho de los memes recreaban escenas o situaciones familiares.

La emotiva bandera que lideró el festejo de la Selección argentina

"Las Malvinas son argentinas" decía la bandera blanca que pasó por varias manos de los héroes de la Scaloneta, para luego descansar en césped de un campo de juego que quedará en la historia.

El partido contra la Selección de Inglaterra ya cargaba con la tensión habitual de un clásico mundialista con un enorme trasfondo histórico. Tras conseguir el agónico pase a la final gracias una entrega total en cada pelota, los futbolistas argentinos no esquivaron nunca el contexto.

Una vez más, este equipo hace historia. Ahora, Messi y compañía tendrán la oportunidad de ir por nada menos que el bicampeonato del mundo desde el próximo domingo. Enfrente, estará nada menos que el campeón de Europa: España.