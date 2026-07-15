La Selección argentina venció agónicamente a Inglaterra por 2 a 1 y se clasificó nuevamente a la final de la Copa del Mundo 2026. Una vez más, el equipo de Lionel Scaloni hizo historia y dio vuelta un partidazo con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
Los mejores memes del histórico triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra
La Selección argentina jugará una nueva final del mundo. Mirá los mejores memes de la histórica jornada ante Inglaterra
Con este resultado, el conjunto albiceleste tendrá la posibilidad de lograr el bicampeonato del mundo ante España, el próximo domingo 19 de julio.
Los mejores memes de Argentina vs Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026
Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a escena, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde antes del inicio del partido, con publicaciones que combinaron una mezcla de sensaciones.
Como no podía ser de otra manera, el humor estuvo atravesado por temáticas que estuvieron permanentemente presente en el partido: la Guerra de Malvinas, y personajes históricos de cada uno de los países involucrados en la semifinal.
Más allá de las premoniciones y de la actitud de algunos futbolistas adentro del campo, mucho de los memes recreaban escenas o situaciones familiares.
La emotiva bandera que lideró el festejo de la Selección argentina
"Las Malvinas son argentinas" decía la bandera blanca que pasó por varias manos de los héroes de la Scaloneta, para luego descansar en césped de un campo de juego que quedará en la historia.
El partido contra la Selección de Inglaterra ya cargaba con la tensión habitual de un clásico mundialista con un enorme trasfondo histórico. Tras conseguir el agónico pase a la final gracias una entrega total en cada pelota, los futbolistas argentinos no esquivaron nunca el contexto.
Una vez más, este equipo hace historia. Ahora, Messi y compañía tendrán la oportunidad de ir por nada menos que el bicampeonato del mundo desde el próximo domingo. Enfrente, estará nada menos que el campeón de Europa: España.