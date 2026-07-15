Cómo fue el partido de Messi ante Inglaterra: máximo asistidor y lágrimas de felicidad en un final épico

Messi jugó por primera vez ante Inglaterra a sus 39 años

En su sexto Mundial disputado y a sus 39 años de edad, Lionel Messi enfrentó por primera vez al combinado inglés en el marco de las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El capitán de la Selección argentina tuvo una sola oportunidad en su carrera de hacerlo pero no pudo por estar suspendido.

El último cotejo que marca la historia reciente entre la Selección argentina e Inglaterra data del año 2005. Por aquel entonces, Messi daba sus primeros pasos con la Mayor del combinado nacional. El cruce fue un 12 de noviembre de 2005 en un amistoso internacional disputado en Suiza. El combinado inglés terminó imponiéndose por 3 a 2 en una remontada fugaz comandada por Michel Owen en los últimos minutos del encuentro. En aquella tarde lluviosa en Ginebra, el 10 estuvo en el banco de suplente pero no pudo sumar minutos porque estaba suspendido. Tres meses antes, el joven de 18 años había recibido una tarjeta roja (a los 43 segundos de haber ingresado) en su debut con la Selección argentina en un amistoso frente a Hungría.

El partido de Messi ante Inglaterra

Messi comenzó el partido muy activo, dando indicaciones a sus compañeros para poder potenciar el juego de la Selección argentina. Al capitán además se lo vio fastidioso durante los primeros minutos por algunas decisiones del árbitro estadounidense Ismail Elfath.

En un partido incómodo para el combinado nacional, el 10 tuvo un tiro libre sobre el final de la primera mitad que derivó en un disparo de Enzo Fernández apenas desviado por encima del arco de Pickford. La jugada tuvo una falta previa que le cometió Anderson a Messi y que culminó en amarilla para el futbolista inglés.

Tras el pitazo final, el capitán de la Selección argentina se quedó reclamándole al juez norteamericano por algunos fallos que no fueron de su agrado.

El complemento fue igual de sufrido para el combinado nacional. Pero con el corazón la Selección argentina fue a buscarlo y la gloria llegó sobre el final. Messi apareció a los 40 minutos con un pase atrás para Enzo Fernández para cambiar la historia e igualar el marcador.

Argentina con alma y vida fue a buscar el segundo y, con Messi como bandera, llegó la ventaja. Otro centro del 10 conectó con la cabeza de Lautaro Martínez para poner el 2-1 y sentenciar otro pasaje a la final.

Otro récord de Messi: máximo asistidor

Con la asistencia a Enzo Fernández y a Lautaro Martínez, Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia de las Copas del Mundo. El 10 alcanzó las 12 asistencias en certámenes mundialistas y superó al Pelé en lo más alto de la tabla.

Todas las asistencias de Messi en Mundiales:

una vs Serbia y Montenegro en Alemania 2006

una vs México en Sudáfrica 2010

una vs Suiza en Brasil 2014

dos vs Francia en Rusia 2018

tres vs México, Países Bajos y Croacia en Qatar 2022

una vs Egipto en la Copa del Mundo 2026

una vs Suiza en la Copa del Mundo 2026

dos vs Inglaterra en la Copa del Mundo 2026

Cómo quedó la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026

Ocho de los goles que registra la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026 fueron marcados por su capitán, Lionel Messi, que alcanzó los 21 tantos en Mundiales y se convirtió en el máximo anotador en la historia del certamen. Además, el 10 registra en total 125 goles con la celeste y blanca.

Todos los goleadores del Mundial 2026: