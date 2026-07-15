Cómo fue el partido de Messi ante Inglaterra: máximo asistidor y lágrimas de felicidad en un final épico

Lionel Messi volvió a ser protagonista en una jornada histórica en la Copa del Mundo 2026. El capitán de la Selección argentina por primera vez en su carrera ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.
Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia de los Mundiales con los dos pases gol que brindó en la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra
Lionel Messi volvió a ser protagonista en una jornada histórica en la Copa del Mundo 2026. El capitán de la Selección argentina por primera vez en su carrera ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.
En sus 206 partidos con la camiseta del combinado nacional, Messi nunca tuvo la oportunidad de enfrentarse al rival que tiene no solo una historia futbolística con nuestro país, sino un contexto político mucho más fuerte. Este miércoles vivió un partido histórico en la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra.
En su sexto Mundial disputado y a sus 39 años de edad, Lionel Messi enfrentó por primera vez al combinado inglés en el marco de las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El capitán de la Selección argentina tuvo una sola oportunidad en su carrera de hacerlo pero no pudo por estar suspendido.
El último cotejo que marca la historia reciente entre la Selección argentina e Inglaterra data del año 2005. Por aquel entonces, Messi daba sus primeros pasos con la Mayor del combinado nacional. El cruce fue un 12 de noviembre de 2005 en un amistoso internacional disputado en Suiza. El combinado inglés terminó imponiéndose por 3 a 2 en una remontada fugaz comandada por Michel Owen en los últimos minutos del encuentro. En aquella tarde lluviosa en Ginebra, el 10 estuvo en el banco de suplente pero no pudo sumar minutos porque estaba suspendido. Tres meses antes, el joven de 18 años había recibido una tarjeta roja (a los 43 segundos de haber ingresado) en su debut con la Selección argentina en un amistoso frente a Hungría.
Messi comenzó el partido muy activo, dando indicaciones a sus compañeros para poder potenciar el juego de la Selección argentina. Al capitán además se lo vio fastidioso durante los primeros minutos por algunas decisiones del árbitro estadounidense Ismail Elfath.
En un partido incómodo para el combinado nacional, el 10 tuvo un tiro libre sobre el final de la primera mitad que derivó en un disparo de Enzo Fernández apenas desviado por encima del arco de Pickford. La jugada tuvo una falta previa que le cometió Anderson a Messi y que culminó en amarilla para el futbolista inglés.
Tras el pitazo final, el capitán de la Selección argentina se quedó reclamándole al juez norteamericano por algunos fallos que no fueron de su agrado.
El complemento fue igual de sufrido para el combinado nacional. Pero con el corazón la Selección argentina fue a buscarlo y la gloria llegó sobre el final. Messi apareció a los 40 minutos con un pase atrás para Enzo Fernández para cambiar la historia e igualar el marcador.
Argentina con alma y vida fue a buscar el segundo y, con Messi como bandera, llegó la ventaja. Otro centro del 10 conectó con la cabeza de Lautaro Martínez para poner el 2-1 y sentenciar otro pasaje a la final.
Con la asistencia a Enzo Fernández y a Lautaro Martínez, Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia de las Copas del Mundo. El 10 alcanzó las 12 asistencias en certámenes mundialistas y superó al Pelé en lo más alto de la tabla.
Todas las asistencias de Messi en Mundiales:
Ocho de los goles que registra la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026 fueron marcados por su capitán, Lionel Messi, que alcanzó los 21 tantos en Mundiales y se convirtió en el máximo anotador en la historia del certamen. Además, el 10 registra en total 125 goles con la celeste y blanca.
Todos los goleadores del Mundial 2026: