Una multitud copó el Obelisco tras el triunfo de la Selección ante Inglaterra

Con dedicatoria a los ingleses. Foto: Noticias Argentinas

Festejos y más festejos

El fenómeno que marca una nueva celebración, ya había tenido lugar el pasado domingo 13 de julio, luego del encuentro de la Albiceleste ante Suiza, donde el elenco nacional se impuso por 3 a 1 y, en esa instancia, había clasificado a semifinales, instancia que ya quedó atrás.

La emoción de los jugadores y de los fanáticos quedó plasmado en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y en cada rincón. No obstante, la celebración principal se ancló alrededor del monumento que, por seguridad, presentó una valla de contención redondeada alrededor.

Como parte de estas medidas de prevención, se movilizaron 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de funcionarios pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

La planificación vial dispuso el corte total de la Avenida Corrientes desde el Obelisco hacia el Bajo que se dará en los tramos comprendidos entre Libertad y Cerrito, y entre Carlos Pellegrini y Suipacha, así como también a la Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña) entre las calles Cerrito y Libertad.

Ante este escenario, se recomendaba a los automovilistas evitar por completo la circulación por la zona céntrica y desviar sus recorridos desde la altura de la Avenida Callao.

Imagen de la alegría total. Foto: Noticias Argentinas

Los clásicos “Muchachos”, “El que no salta es un inglés” y “Olé, olé, olé, Messi, Messi”, junto con el nuevo tema de la Albiceleste “La cuarta estrella”, se mezclaron con bocinazos y banderas argentinas que cubrieron la Avenida 9 de Julio.

Como parte del esquema de protección física, se instaló un vallado rodeando la estructura del Obelisco para evitar actos vandálicos.

Todo el perímetro y el comportamiento de los concurrentes fueron monitoreados de manera constante y en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Por su parte, el sistema de transporte público sufríeron alteraciones severas, debido a que varias líneas de colectivos de la zona anticiparon más temprano que iniciaron una reducción gradual de sus servicios y frecuencias a partir de las 14:00.

Además, helicópteros del Escuadrón Aéreo de la Policía de la Ciudad sobrevolaron la zona y se realizaron cortes preventivos de tránsito en las inmediaciones del Obelisco.