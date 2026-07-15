Argentina contra Inglaterra: la predicción del astrólogo que anticipó los triunfos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza

El astrólogo recordó que: "Desde antes del torneo también sostuve que las monarquías, especialmente Inglaterra y España (que son las que tienen la monarquía más arraigada en su identidad cultural), iban a tener un papel importante. Esto se relaciona con el ingreso de Júpiter en Leo, un arquetipo asociado con los reyes, el honor, el protagonismo y las grandes figuras (el centro de la escena). Por eso, este partido también puede leerse como un duelo entre Harry Kane y Lionel Messi. Bajo este clima, los equipos dependen mucho de lo que puedan producir sus nombres principales. No sería extraño que uno de ellos termine absorbiendo toda la atención del partido", precisó.
Por si eso fuese poco, también recordó que en el pasado señaló que las finales de 1966 y 1986 iban a tener un peso simbólico y que "al menos uno de los equipos involucrados en aquellas definiciones podía volver a disputar la final. La semifinal entre Argentina e Inglaterra ya garantiza que esa predicción se cumpla: uno de los dos finalistas históricos volverá a jugar por la Copa".
"La Luna nueva en Leo estará elevada en el medio cielo del partido. Por eso lo defino como un `partido con memoria`, ya que carga con recuerdos del pasado, pero también tiene condiciones para convertirse en uno de esos encuentros que siguen siendo mencionados muchos años después. Así que, partido con historia, y para la historia", vaticinó.
Qué más dijo el astrólogo sobre el partido entre Argentina e Inglaterra
Pertusati también, siempre hablando del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 dejó las siguientes declaraciones.
- "Puede ser el encuentro más importante de Thomas Tuchel desde que dirige a Inglaterra, porque el Sol estará sobre su medio cielo y en ese caso se pone en juego su prestigio, su exposición pública y su honor profesional, por lo que puede ser una noche de consagración o una noche que lo marque negativamente"
- "Escorpio difícilmente produzca un partido liviano. Lleva el juego hacia la resistencia, el miedo, la supervivencia y la capacidad de soportar los momentos más incómodos. Es un clima en el que los arqueros pueden ser decisivos (Marte en Géminis, asociado a las manos). Una sola atajada podría terminar valiendo una clasificación, especialmente si la definición se extiende".
- "Inglaterra ya disputó dos encuentros con este mismo ascendente (ante Ghana y ante Panamá), y en ambos casos el partido se le cerró más de lo esperado. Es un antecedente importante: Inglaterra puede tener el favoritismo, pero esta configuración no parece permitirle jugar con comodidad".
- "Un posible peligro inglés aparece cerca de las 16:24, aunque no es el más fuerte. Una señal más seria llega alrededor de las 16:33, un horario que puede coincidir con un gol o una ocasión muy clara de Inglaterra. Al mismo tiempo, desde esa zona comienza una reacción favorable para Argentina que se prolonga hasta el cierre del primer tiempo. Puede darse una secuencia en la que Inglaterra golpee o amenace primero y Argentina termine mejor antes del descanso".
- "Si el segundo tiempo comienza aproximadamente a las 17:05, Inglaterra vuelve a tener un tramo peligroso entre las 17:18 y las 17:33. Argentina, sin embargo, presenta una posible respuesta cerca de las 17:37 (donde Messi estará involucrado). Ese horario aparece como una posibilidad concreta de gol argentino o de una jugada capaz de modificar el partido".
- "Hay que prestar especial atención a las 18:07. Es uno de los picos más favorables para Inglaterra y podría representar un gol durante el comienzo del alargue. Si hubiera una adición extraordinariamente extensa, también podría manifestarse todavía dentro del tiempo regular. Pero si Argentina logra atravesar ese peligro, el panorama vuelve a abrirse".
- "Entre las 18:30 y las 18:42 aparece una de las mejores franjas argentinas, con un punto especialmente preciso cerca de las 18:36. Por los tiempos del partido, esa activación podría coincidir con el final del alargue o con el comienzo de una definición por penales".
- "Si la tanda se prolongara, Argentina mantendría otra señal favorable alrededor de las 18:57. Por eso considero que Inglaterra es ligeramente favorita para resolverlo en los 90 minutos, mientras que Argentina mejora sus posibilidades cuanto más logra estirar la definición".