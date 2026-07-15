Argentina contra Inglaterra: la predicción del astrólogo que anticipó los triunfos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza

El astrólogo recordó que: "Desde antes del torneo también sostuve que las monarquías, especialmente Inglaterra y España (que son las que tienen la monarquía más arraigada en su identidad cultural), iban a tener un papel importante. Esto se relaciona con el ingreso de Júpiter en Leo, un arquetipo asociado con los reyes, el honor, el protagonismo y las grandes figuras (el centro de la escena). Por eso, este partido también puede leerse como un duelo entre Harry Kane y Lionel Messi. Bajo este clima, los equipos dependen mucho de lo que puedan producir sus nombres principales. No sería extraño que uno de ellos termine absorbiendo toda la atención del partido", precisó.

Por si eso fuese poco, también recordó que en el pasado señaló que las finales de 1966 y 1986 iban a tener un peso simbólico y que "al menos uno de los equipos involucrados en aquellas definiciones podía volver a disputar la final. La semifinal entre Argentina e Inglaterra ya garantiza que esa predicción se cumpla: uno de los dos finalistas históricos volverá a jugar por la Copa".

"La Luna nueva en Leo estará elevada en el medio cielo del partido. Por eso lo defino como un `partido con memoria`, ya que carga con recuerdos del pasado, pero también tiene condiciones para convertirse en uno de esos encuentros que siguen siendo mencionados muchos años después. Así que, partido con historia, y para la historia", vaticinó.

Qué más dijo el astrólogo sobre el partido entre Argentina e Inglaterra

Pertusati también, siempre hablando del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 dejó las siguientes declaraciones.