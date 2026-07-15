Pronóstico del tiempo: un miércoles agradable para la semifinal de Argentina ante Inglaterra

Miércoles cálido, ideal para ver a Argentina contra Inglaterra. Imagen ilustrativa.

Desde el viernes comenzará un descenso gradual de las temperaturas que se hará más marcado durante el fin de semana. Ese día la máxima será de 17°C, mientras que el sábado bajará a 13°C con una mínima de 6°C.

El domingo será una de las jornadas más frías de la semana, con una mínima de 5°C y una máxima de apenas 9°C. Las condiciones se mantendrán similares el lunes, cuando el termómetro oscilará entre los 4°C y los 10°C.

De esta manera, Mendoza tendrá varios días con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones, aunque el ingreso de aire frío durante el fin de semana volverá a instalar temperaturas plenamente invernales en toda la provincia.

El centro de Mendoza cerrará antes, habrá colectivos normales y un operativo con 500 policías

El partido entre Argentina e Inglaterra modificará la actividad en Mendoza. La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITYS) confirmó que los comercios del microcentro cerrarán este miércoles a las 15 para que comerciantes y empleados puedan seguir la semifinal del Mundial.

Desde la entidad recomendaron a los mendocinos realizar las compras durante la mañana para evitar demoras de último momento antes del inicio del encuentro.

En cuanto al transporte, la Subsecretaría de Transporte informó que los colectivos circularán con frecuencias habituales de un día hábil antes, durante y después del partido, aunque se podrán reforzar los servicios si aumenta la demanda de pasajeros.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará un operativo especial con 500 policías en distintos puntos del Gran Mendoza. Los principales controles estarán concentrados en Plaza Independencia y la Peatonal Sarmiento, donde habitualmente se reúnen los hinchas para seguir y celebrar los partidos de la Selección argentina. Además, habrá puestos fijos y móviles y un trabajo coordinado con Preventores de la Ciudad para ordenar el tránsito y prevenir incidentes.