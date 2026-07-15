Este miércoles será un día especial para los argentinos. La Selección argentina enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y, en Mendoza, el pronóstico del tiempo anticipó una de las jornadas más templadas de la semana.
Pronóstico del tiempo: un miércoles agradable para la semifinal de Argentina ante Inglaterra
El miércoles será un día templado con una máxima de 19°C y cielo mayormente nublado. El fin de semana volverá el frío con posibles lluvias
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia tendrá cielo mayormente nublado durante toda la jornada, una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 19°C, sin lluvias previstas. Las condiciones serán favorables para quienes planeen reunirse a seguir el partido de la Scaloneta o verlo en algún bar.
El miércoles y el jueves serán los días más cálidos de la semana, ya que en ambas jornadas la temperatura alcanzará los 19°C. Sin embargo, ese alivio durará poco.
Desde el viernes comenzará un descenso gradual de las temperaturas que se hará más marcado durante el fin de semana. Ese día la máxima será de 17°C, mientras que el sábado bajará a 13°C con una mínima de 6°C.
El domingo será una de las jornadas más frías de la semana, con una mínima de 5°C y una máxima de apenas 9°C. Las condiciones se mantendrán similares el lunes, cuando el termómetro oscilará entre los 4°C y los 10°C.
De esta manera, Mendoza tendrá varios días con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones, aunque el ingreso de aire frío durante el fin de semana volverá a instalar temperaturas plenamente invernales en toda la provincia.
El centro de Mendoza cerrará antes, habrá colectivos normales y un operativo con 500 policías
El partido entre Argentina e Inglaterra modificará la actividad en Mendoza. La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITYS) confirmó que los comercios del microcentro cerrarán este miércoles a las 15 para que comerciantes y empleados puedan seguir la semifinal del Mundial.
Desde la entidad recomendaron a los mendocinos realizar las compras durante la mañana para evitar demoras de último momento antes del inicio del encuentro.
En cuanto al transporte, la Subsecretaría de Transporte informó que los colectivos circularán con frecuencias habituales de un día hábil antes, durante y después del partido, aunque se podrán reforzar los servicios si aumenta la demanda de pasajeros.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará un operativo especial con 500 policías en distintos puntos del Gran Mendoza. Los principales controles estarán concentrados en Plaza Independencia y la Peatonal Sarmiento, donde habitualmente se reúnen los hinchas para seguir y celebrar los partidos de la Selección argentina. Además, habrá puestos fijos y móviles y un trabajo coordinado con Preventores de la Ciudad para ordenar el tránsito y prevenir incidentes.
En pocas palabras
- Pronóstico favorable: Se espera un miércoles agradable con cielo mayormente nublado y una máxima de 18°C, sin lluvias previstas.
- Comercios cerrarán temprano: El microcentro de Mendoza cerrará a las 15 para que empleados y comerciantes puedan ver la semifinal entre Argentina e Inglaterra.
- Operativo de seguridad: 500 policías formarán parte de un operativo especial en puntos clave del Gran Mendoza para prevenir incidentes durante el partido.